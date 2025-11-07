Interview Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond
De sept, on passe à six absents au Standard pour le déplacement à Saint-Trond. Henry Lawrence et Nayel Mehssatou font leur retour dans le groupe, mais Casper Nielsen est indisponible en raison d'un léger pépin physique.

La semaine dernière, le Standard comptait sept absents pour la réception du Sporting Charleroi dans le choc wallon : six blessés, et Henry Lawrence, toujours en Angleterre pour des raisons privées.

Le défenseur latéral est revenu d’Outre-Manche et sera dans le groupe. "Mais il a perdu quinze jours d’entraînement avec les circonstances, il n’est pas prêt à commencer", a indiqué Vincent Euvrard en conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement des Rouches à Saint-Trond.

Autre retour dans le groupe : celui de Nayel Mehssatou, revenu de blessure. Il reste par contre un nombre important d'absents, à commencer par Boli Bolingoli et Alexandro Calut. David Bates a repris l’entraînement collectif mais il a encore, logiquement, besoin de temps.

Petite blessure pour Casper Nielsen au Standard

Trois autres cadres seront absents pour le déplacement dans le Limbourg : Marco Ilaimaharitra, Marlon Fossey, ainsi que… Casper Nielsen, victime d’un petit pépin musculaire. "Il devrait cependant être de retour après la trêve internationale", a commenté Vincent Euvrard.

Il reste donc six absents chez les Rouches, dont les deux milieux de terrain titulaires. Vincent Euvrard devra donc adapter son équipe. "On doit trouver le moyen de dominer le match, et on ne pourra le faire qu’avec un bon équilibre entre la défense et l’attaque. Il faut que les autres joueurs prestent et montrent qu’on peut gagner des matchs sans ces cadres absents", a glissé le T1 des Rouches.

