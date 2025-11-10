Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot
Jonathan Lardot est revenu au micro de DAZN sur le but annulé de Saint-Trond face au Standard en fin de rencontre ce dimanche.

Alors que les Trudonnais pensaient doubler la mise à environ cinq minutes du terme, leur but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu... bien auparavant dans l’action. Un but logiquement refusé, comme l’explique Jonathan Lardot, le directeur technique de l’arbitrage belge.

L’expert trouve cette phase pertinente à analyser : "C’est une phase intéressante dans le but d’éduquer tout le monde sur le règlement. On a toujours tendance à penser que lorsque le ballon est dégagé, on recommence une nouvelle phase."

Plusieurs éléments sont à prendre en compte

"Alors qu’il y a d’autres éléments qui sont pris en compte, à savoir que si le ballon est dégagé, mais n’est pas repris en contrôle par la partie qui défend, on reste toujours dans la même action. Si le ballon avait été dégagé beaucoup plus loin vers la ligne médiane, on aurait parlé d’une deuxième action," raconte-t-il.

Il n’est donc pas question de parler d’une nouvelle action : "Mais ici, le ballon reste dans la zone de la surface de réparation, Saint-Trond continue de mettre la pression sur le Standard et, selon ces critères, l’action reste la même et, malgré le temps que cela prend, on doit revenir sur cette position de hors-jeu."

"Si le Standard avait eu le contrôle du ballon et avait eu l’occasion de faire des passes, la phase aurait été différente. Mais vu que le contrôle n’est pas repris et que la pression reste présente, nous considérons que c’est toujours la même action," conclut-il.

