Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Après trois victoires en quatre matchs, en comptant le succès à Beveren en Croky Cup, le Standard doit enchaîner contre un concurrent direct, Saint-Trond, pour se rapprocher du top 6.

Bruges, Anderlecht, l’Antwerp, La Gantoise, puis Charleroi : le Standard sort d’un mois d’octobre très chargé. Avec trois victoires lors des quatre derniers matchs, dont une qualification en Coupe de Belgique à Beveren, les Rouches affichent une nette progression.

Malgré plusieurs absents, ils devront enchaîner sur le terrain synthétique de Saint-Trond ce dimanche après-midi, pour une rencontre tout aussi importante sur le plan comptable.

Une belle occasion de se rapprocher du top 6 pour le Standard

Belle surprise de ce début de saison, les Trudonnaires occupent actuellement le top 6 et représentent donc des concurrents directs pour le Standard, qui espère s’y installer avant la fin de la phase classique.

Saint-Trond est le seul membre du top 6 que le Standard n’a pas encore affronté cette saison, et le bilan des Liégeois est préoccupant : 1 point sur 15 contre les cinq autres équipes, avec un seul partage à domicile face à Malines.

Les hommes de Vincent Euvrard devront donc puiser profondément pour obtenir un résultat favorable au Daio Wasabi Stayen. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.