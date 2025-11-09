Suis STVV - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
Date: 09/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6
Loïc Woos
Loïc Woos
Photo: © photonews

Après trois victoires en quatre matchs, en comptant le succès à Beveren en Croky Cup, le Standard doit enchaîner contre un concurrent direct, Saint-Trond, pour se rapprocher du top 6.

Bruges, Anderlecht, l’Antwerp, La Gantoise, puis Charleroi : le Standard sort d’un mois d’octobre très chargé. Avec trois victoires lors des quatre derniers matchs, dont une qualification en Coupe de Belgique à Beveren, les Rouches affichent une nette progression.

Malgré plusieurs absents, ils devront enchaîner sur le terrain synthétique de Saint-Trond ce dimanche après-midi, pour une rencontre tout aussi importante sur le plan comptable.

Une belle occasion de se rapprocher du top 6 pour le Standard

Belle surprise de ce début de saison, les Trudonnaires occupent actuellement le top 6 et représentent donc des concurrents directs pour le Standard, qui espère s’y installer avant la fin de la phase classique.

Saint-Trond est le seul membre du top 6 que le Standard n’a pas encore affronté cette saison, et le bilan des Liégeois est préoccupant : 1 point sur 15 contre les cinq autres équipes, avec un seul partage à domicile face à Malines.

Les hommes de Vincent Euvrard devront donc puiser profondément pour obtenir un résultat favorable au Daio Wasabi Stayen. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono STVV - Standard

STVV gagne
Partage
Standard gagne
STVV STVV gagne Partage Standard Standard gagne
64.95% 24.4% 10.65%
Les plus populaires
2-1
(97x)		 1-1
(51x)		 2-0
(43x)

Comparatif STVV - Standard

Classement

4
11

Points

21
17

Gagner

6
5

Perdre

4
6

Buts inscrits

18
13

Buts reçus

16
18

Cartes jaunes

22
32

Cartes rouges

1
5

face-à-face remportés

17
17
15
19/01 18:30 STVV STVV 1-2 Standard Standard
02/11 16:00 Standard Standard 2-1 STVV STVV
27/04 18:15 Standard Standard 1-1 STVV STVV
12/04 20:45 STVV STVV 3-3 Standard Standard
27/12 18:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
30/07 19:15 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/01 20:45 Standard Standard 1-1 STVV STVV
09/09 20:45 STVV STVV 1-2 Standard Standard
29/06 13:30 Standard Standard 0-2 STVV STVV
10/04 18:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
25/09 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
26/12 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
25/10 18:15 STVV STVV 2-0 Standard Standard
07/03 20:00 Standard Standard 0-0 STVV STVV
11/08 14:30 STVV STVV 2-1 Standard Standard
08/12 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
25/08 18:00 Standard Standard 3-2 STVV STVV
23/12 20:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
13/08 20:00 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/05 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
08/04 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
27/12 20:30 STVV STVV 2-2 Standard Standard
06/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
07/02 18:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
02/12 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
01/11 14:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 0-0 STVV STVV
30/10 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 1-0 STVV STVV
20/08 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
19/03 19:30 STVV STVV 0-2 Standard Standard
29/11 20:30 STVV STVV 2-0 Standard Standard
27/11 19:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
31/07 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
07/03 20:30 Standard Standard 2-1 STVV STVV
29/09 20:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
21/04 20:00 STVV STVV 0-3 Standard Standard
18/11 20:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
28/01 18:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
22/08 19:30 STVV STVV 3-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
02/05 19:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
30/04 20:00 Standard Standard 4-1 STVV STVV
29/11 19:00 Standard Standard 2-0 STVV STVV
28/11 20:00 STVV STVV 4-1 Standard Standard
20/03 20:00 Standard Standard 1-1 STVV STVV
26/10 20:00 STVV STVV 1-2 Standard Standard
01/03 20:00 STVV STVV 0-1 Standard Standard
28/09 20:00 Standard Standard 2-2 STVV STVV
Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 16:00 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
