Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Jonathan Lardot s'est exprimé ce lundi à propos du but de l'Union Saint-Gilloise face à La Gantoise. Le patron des arbitres a un avis très clair.

Kevin Mac Allister a inscrit à la 77e minute de jeu du match entre l’Union SG et La Gantoise, le but égalisateur pour les Unionistes. Mais ce but devait-il être validé ?

Dans la construction de l’action, Kevin Mac Allister emmène le ballon avec un mouvement du bras. Jonathan Lardot a depuis revu la phase de près.

"Le but aurait dû être annulé", explique Jonathan Lardot au micro de DAZN. "La VAR aurait de toute façon dû intervenir sur cette phase."

Le patron des arbitres est clair dans son jugement. Le but découle de la même phase que la faute de main. "Il s’agit ici d’une mauvaise appréciation de l’arbitre."

Mauvaise évaluation de l’arbitre


"Le bras est dans une position correcte", pointe Lardot. "Mais dans le contexte de l’action, il est très clair que le ballon est emporté de manière fautive. Je n’ai pas d’autre explication."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Union SG
Kevin Mac Allister

Plus de news

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

20:00
"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00
"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

21:40
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
8
Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

18:40
Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
2
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
4
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
2
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

07/12
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved