Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Jonathan Lardot s'est exprimé ce lundi à propos du but de l'Union Saint-Gilloise face à La Gantoise. Le patron des arbitres a un avis très clair.

Kevin Mac Allister a inscrit à la 77e minute de jeu du match entre l’Union SG et La Gantoise, le but égalisateur pour les Unionistes. Mais ce but devait-il être validé ?

Dans la construction de l’action, Kevin Mac Allister emmène le ballon avec un mouvement du bras. Jonathan Lardot a depuis revu la phase de près.

"Le but aurait dû être annulé", explique Jonathan Lardot au micro de DAZN. "La VAR aurait de toute façon dû intervenir sur cette phase."

Le patron des arbitres est clair dans son jugement. Le but découle de la même phase que la faute de main. "Il s’agit ici d’une mauvaise appréciation de l’arbitre."

Mauvaise évaluation de l’arbitre



"Le bras est dans une position correcte", pointe Lardot. "Mais dans le contexte de l’action, il est très clair que le ballon est emporté de manière fautive. Je n’ai pas d’autre explication."