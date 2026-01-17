Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver
Photo: © photonews

En conférence de presse, Vincent Euvrard a confié que quelques départs étaient à prévoir au Standard, afin de rééquilibrer un effectif renforcé par l'arrivée de trois nouveaux joueurs. Deux d'entre eux pourront déjà disputer le choc wallon à Charleroi, ce dimanche.

Comme en été, Marc Wilmots s'est activé rapidement pour renforcer le Standard avant la seconde partie de la saison. Cette semaine, les Rouches ont officialisé les arrivées de Gustav Mortensen et Teddy Teuma, qui pourront jouer dimanche à Charleroi, tandis que l'arrivée de Bernard Nguene devrait être annoncée lundi. En conférence de presse, Vincent Euvrard s'est réjoui de ces trois premiers renforts.

"Ces arrivées donnent un relief différent à l'équipe. On ajoute du sang frais tout en augmentant la qualité totale du groupe. Ce n'est certainement pas facile, surtout dans les circonstances financières dans lesquelles on se trouve. Quand ces trois joueurs auront été officialisés, on pourra dire qu'on a fait un bon travail", a-t-il déclaré ce vendredi.

Quelques départs pour équilibrer l'effectif

Le T1 du Standard a également confié que certains départs pourraient avoir lieu pour garder l'effectif en équilibre. L'entraîneur espère évidemment qu'il s'agira de joueurs qu'il a lui-même choisi de ne pas retenir plutôt que de titulaires, comme Ibe Hautekiet, qui pourraient rejoindre un plus grand club européen.

"Il pourrait y avoir deux ou trois départs pour garder un groupe homogène. Puisqu'on ajoute quelques joueurs, il faut réguler pour ne pas finir en surnombre. Cela signifie que certains pourraient quitter le club avant la fin du mercato, mais on va d'abord en parler avec les joueurs concernés."

Lire aussi… "Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon
Enfin, le Standard devra garder à l'œil le quota de joueurs belges dans le noyau, qui n'est pas un problème actuellement. "On ne veut pas être sous pression de la règle belge. On ne l'est pas pour le moment, mais c'est quelque chose à tenir à l'œil. Le premier élément d'attention est la qualité du noyau, l'attitude des joueurs ainsi que des membres du staff pour instaurer une culture de la gagne dans le club", a conclu Vincent Euvrard.

Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (18/01).

