"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

À l'aube du choc wallon entre Charleroi et le Standard, Mehdi Bayat est revenu sur le départ de son ancien capitaine, Marco Ilaimaharitra, aujourd'hui sous les couleurs liégeoises. L'administrateur-délégué des Zèbres rejette totalement la faute sur le Malgache.

Marco Ilaimaharitra s'apprête à vivre un dimanche très spécial. L'ancien capitaine de Charleroi, tantôt décrié et tantôt adoubé par le public carolo, sera de retour au Mambourg… sous les couleurs du grand rival, le Standard de Liège.

Alors qu'il avait partagé une relation forte avec Mehdi Bayat, le milieu de terrain malgache était parti quelques semaines après l'arrivée de Rik de Mil, librement. À quelques jours de la réception des Rouches, l'Administrateur-délégué des Zèbres est revenu sur cet épisode dans les colonnes de nos confrères du Soir. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte.

"J’ai une histoire personnelle malheureusement très douloureuse avec Marco. Il est resté sept ans chez nous, il a été capitaine, et je suis attristé parce qu'il y a eu une rupture de confiance à un moment où il était toujours chez nous", a lancé Mehdi Bayat, avant de poursuivre. "J'ai tout fait pour qu'il soit au mieux. Il a été le meilleur salaire du club pendant longtemps et j'ai accepté des choses qui étaient totalement inacceptables venant de lui et de son agent."

Mehdi Bayat "attristé" par la situation de Marco Ilaimaharitra

Le représentant du Malgache aurait imposé des joueurs pour que le milieu de terrain prolonge son contrat au Mambourg. "Et avant qu'il ne parte de Charleroi, je lui ai proposé plusieurs portes de sortie en janvier qui nous auraient permis d'aller chercher un petit transfert. Mais il avait alors décidé que Charleroi ne gagnerait pas un euro sur lui et qu'il partirait libre."


Resté sans club avant de rejoindre Courtrai, puis le Standard, Marco Ilaimaharitra n'a peut-être pas reçu les offres attendues en quittant librement le Mambourg. "Je ne sais pas si on peut parler de karma, mais on a vu sa situation alors qu'il pensait que des ponts d'or l'attendaient. Savoir qu'il a accepté de moins bien gagner sa vie qu'à Charleroi, comme c'est le cas aujourd'hui au Standard, ça me rend triste pour lui", a conclu un Mehdi Bayat qui a donc déjà bien lancé le choc wallon de ce dimanche.

Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (18/01).

