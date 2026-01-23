Date: 23/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

LIVE : Le Standard mené au score, via Wilfried Kanga !

Le Standard doit impérativement s'imposer face à La Gantoise ce vendredi soir pour réintégrer le top 6. Une affiche cruciale dans le sprint final, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   17' 58" 
Loïc Woos depuis Sclessin

17
 Coup-franc de Teuma sur la tête de Dierckx, au-dessus
16
 Faute de Van der Heyden sur Henry, utilisé en pivot, et bon coup franc pour le Standard
13
 Corner, reprise de Said sur Roef, et faute offensive côté Standard
13
 Le Standard tente de réagir
Solo de Said sur la gauche, qui gagne un corner
11
 Gooooooal pour La Gantoise !
Teddy Teuma perd son premier ballon du match, Skoras récupère, il glisse à Kadri qui sert Kanga, qui envoie une prune dans la cage d'Epolo ! C'est 0-1 !
11

But 		But de Wilfried Kanga (Abdelkahar Kadri)
11
Standard - La Gantoise
10
 Nouveau centre de Mortensen repoussé, mais il y a de bonnes choses dans ce Standard en ce début de rencontre
9
 Bonne balle d'Abid vers Lawrence, qui perd son duel pour centrer avec Leonardo Da Silva
8
 A la récupération et à la projection, Teddy Teuma est déjà très intéressant dans le coeur du jeu. Il vient cependant de manquer sa passe en profondeur vers Mehssatou, avec qui il ne s'est pas compris
4
 Bonne défense de Lawrence devant Skoras
3
 Première frappe de Saïd au-dessus. C'est le Standard qui prend le jeu à son compte dans ces premiers instants
2
 Première bonne combinaison entre Mortensen, Mehssatou et Teuma, le centre du Danois est contré

1
 Coup d'envoi donné par Gand, c'est parti !
1
 Standard - La Gantoise: 0-0
20:43
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !
20:35
Standard - La Gantoise


Standard (Standard - La Gantoise)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibe Hautekiet - Daan Dierckx - Gustav Mortensen - Marco Ilaimaharitra - Teddy Teuma - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Thomas Henry - Rafiki Said
Banc: David Bates - Tobias Mohr - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Charli Spoden

La Gantoise (Standard - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Matties Volckaert - Siebe Van Der Heyden - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Abdelkahar Kadri - Leonardo Da Silva Lopes - Atsuki Ito - Michal Skoras - Wilfried Kanga - Hyun-Seok Hong
Banc: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Mohammed El Âdfaoui - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Rachid Abdoul Ayinde - Hyllarion Goore - Wout Asselman

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.1  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Lawrence Henry 6.4  
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.5  
Plus de stats
Dierckx Daan 6.3  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mortensen Gustav  
Ilaimaharitra Marco 6.3  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Teuma Teddy 5.9  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 6.2  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.0  
Plus de stats
Henry Thomas  
Said Rafiki 6.7  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Bates David  
Mohr Tobias  
Ayensa Dennis  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Homawoo Josué  
Nguene Bernard  
Spoden Charli  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 6.7  
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Volckaert Matties 6.6  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 6.9  
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Araujo Tiago 6.4  
Plus de stats
Kadri Abdelkahar A 7.0  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 6.5  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Ito Atsuki 6.5  
Plus de stats
Skoras Michal 6.3  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kanga Wilfried 7.8  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 6.9  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Dean Max  
El Âdfaoui Mohammed  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
Asselman Wout  

présentation (du match)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)
Photo: © photonews

Le Standard doit impérativement s'imposer face à La Gantoise ce vendredi soir pour réintégrer le top 6. Une affiche cruciale dans le sprint final, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Dans la catégorie des matchs à six points, en voici un de choix. Le Standard et La Gantoise s’affrontent ce vendredi soir à Sclessin, avec un enjeu crucial pour les deux équipes.

À neuf journées de la fin de la phase classique, les Buffalos ont repris la sixième place aux Rouches le week-end dernier, grâce à leur victoire acquise dans les dix dernières minutes face au Sporting d’Anderlecht.

Victoire obligatoire pour le Standard

Avec deux points d’avance sur leur opposant direct au coup d’envoi de cette rencontre, les hommes de Rik De Mil auront l’occasion de peut-être distancer définitivement le Standard en cas de succès.

De son côté, le Standard doit se relever de la défaite concédée lors du choc wallon à Charleroi et entame un calendrier démentiel de plusieurs semaines, de véritables Champions Play-Offs avant l’heure.

Un défi de taille pour les joueurs de Vincent Euvrard, qui devront répondre présent pour espérer participer aux vrais Champions Play-Offs. Cette réception de La Gantoise s’annonce donc capitale et sera évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

22/01

C'est une rencontre cruciale que disputera le Standard ce vendredi soir face à La Gantoise. Les Rouches devront afficher un bien meilleur visage que lors de leur déplacemen...

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00

Rencontre cruciale pour le Standard, ce vendredi soir contre La Gantoise. Voici la composition probable des Rouches pour cette partie.

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40

Le Standard doit impérativement s'imposer face à La Gantoise ce vendredi soir pour réintégrer le top 6. Une affiche cruciale dans le sprint final, à suivre en direct commen...

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

22/01

La Gantoise est à la veille d'un déplacement à Sclessin. Rik De Mil a préfacé la rencontre en conférence de presse.

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00

En conférence de presse, Vincent Euvrard a confirmé que la titularisation de Hakim Sahabo avec les U23 était un message clair pour le Rwandais. Il devra batailler pour retr...

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved