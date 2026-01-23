LIVE : Le Standard mené au score, via Wilfried Kanga !

Le Standard doit impérativement s'imposer face à La Gantoise ce vendredi soir pour réintégrer le top 6. Une affiche cruciale dans le sprint final, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Dans la catégorie des matchs à six points, en voici un de choix. Le Standard et La Gantoise s’affrontent ce vendredi soir à Sclessin, avec un enjeu crucial pour les deux équipes.

À neuf journées de la fin de la phase classique, les Buffalos ont repris la sixième place aux Rouches le week-end dernier, grâce à leur victoire acquise dans les dix dernières minutes face au Sporting d’Anderlecht.

Victoire obligatoire pour le Standard

Avec deux points d’avance sur leur opposant direct au coup d’envoi de cette rencontre, les hommes de Rik De Mil auront l’occasion de peut-être distancer définitivement le Standard en cas de succès.

De son côté, le Standard doit se relever de la défaite concédée lors du choc wallon à Charleroi et entame un calendrier démentiel de plusieurs semaines, de véritables Champions Play-Offs avant l’heure.

Un défi de taille pour les joueurs de Vincent Euvrard, qui devront répondre présent pour espérer participer aux vrais Champions Play-Offs. Cette réception de La Gantoise s’annonce donc capitale et sera évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.