Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

La Gantoise est euphorique après sa victoire 0-4 au Standard. Et pourtant, Rik De Mil constate encore plusieurs axes de travail.

Au match aller, c'est Ivan Leko qui avait le sourire après la victoire 5-0 contre le Standard. Hier soir, c'était au tour de Rik De Mil de pouvoir célébrer. Battu à Sclessin avec Charleroi en première partie de saison, il a pris une revanche éclatante avec cette victoire 0-4.

"C'était un match difficile. C'est cliché, mais on a joué en équipe. On a fait un match mature, un match d'adultes, et on a gardé le zéro. Je suis très content, même si on peut encore mieux défendre sur phases arrêtées", explique l'entraîneur gantois à l'issue de la rencontre.

Le Standard repoussé à quatre points

"En première mi-temps, nous avons pu développer notre jeu. Il y a eu des occasions de part et d'autre, et nous avons inscrit deux superbes buts. En seconde, nous savions qu'ils allaient accentuer la pression, mais nous avons trop reculé. Nous étions trop bas sur nos appuis. Nous avons eu des occasions en contre-attaque, et il faut les concrétiser plus rapidement", poursuit-il.

Après la victoire 4-2 contre Anderlecht, les Buffalos signent une nouvelle prestation référence : "J'aime jouer avec le ballon, cet effectif a beaucoup de qualité. Pour le top 6, c'est trop tôt pour en rêver : il reste huit matchs difficiles et le travail n'est pas terminé. Mais c'est encourageant de progresser ainsi".

Lire aussi… Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"
Le milieu de terrain Leandro Lopes, aka l'aspirateur (à ballons), était lui aussi aux anges : "On s'est tenus au plan du coach, on savait que ce serait difficile contre une bonne équipe, mais on a tout simplement été meilleurs. On a été agressifs, on a peut-être pas autant joué au foot qu'on l'aurait voulu, mais à l'extérieur l'important c'est de gagner. Le nouveau coach nous donne confiance avec le ballon, on joue mieux en équipe".

