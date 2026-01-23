"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

Ibe Hautekiet ne prenait pas de gants devant les caméras de DAZN après l'humiliation subie par le Standard à la maison contre La Gantoise.

Le Standard a été inexistant face à La Gantoise ce vendredi. Menés 0-2 à la pause, les Rouches n'ont pas su réagir et ont même fini par sombrer, prenant deux buts de plus sans parvenir à sauver l'honneur. Après la rencontre, Ibe Hautekiet peinait à trouver les mots.

"Je suis démoli, vraiment. P*tain, 0-4 à la maison, man...what the f*ck", lâche le défenseur central devant les caméras de DAZN. "Et nous n'étions même pas si mauvais avant de prendre ces deux premiers buts, c'est le plus incompréhensible là-dedans. Ils nous punissent sur des pertes de balle très bêtes".

Hautekiet ne comprend pas

Hautekiet lui-même aurait pu sauver l'honneur des Rouches si sa tête n'avait pas heurté la latte. "Je suis fâché, cette tête devait être dedans. Mais bref... p*tain", lance-t-il encore, avant de s'excuser pour son langage devant la caméra.

Ibe Hautekiet semblait particulièrement choqué de la prestation de ses couleurs, regrettant notamment un terrible manque d'efficacité. "Nous jouons assez bien jusqu'au rectangle, puis nous voulons trop en faire, tac-tac-tac... et eux partent en contre et sont directement dangereux", conclut-il.

Lire aussi… Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard›

Avec cette nouvelle défaite, le Standard se retrouve temporairement à 4 points du top 6, et pourrait même en être relégué à 5 unités en fin de week-end.