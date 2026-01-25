Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Après la lourde défaite 0-4 du Standard de Liège contre La Gantoise vendredi soir, des débordements ont eu lieu au stade et aux alentours.

Des supporters en colère ont manifesté leur frustration en lançant des projectiles sur la police, blessant légèrement plusieurs agents. Selon la police de Liège, certains ultras cagoulés ont aussi tenté d'entrer dans les vestiaires, mais ont été repoussés. Nous vous parlions de ces événements immédiatement après le coup de sifflet final.

Cette défaite, la troisième d'affilée pour le Standard, commence à sonner le glas des rêves de Playoffs à Sclessin, mais c'est surtout la manière, insuffisante à Charleroi comme à la maison contre Gand, qui a déplu aux supporters.

Le Standard condamne ces débordements

La police de la Ville de Liège précise qu'aucune arrestation n'a été effectuée lors de l'après-match, mais que les images des caméras de surveillance vont être utilisées pour identifier les responsables. Des PV seront dressés.

Après les événements, des supporters et des responsables du club se sont réunis pour discuter de la situation et tenter de calmer les esprits. Le club tient à rappeler que ce type de comportement est inacceptable.

Cependant, dans une semaine, c'est un nouveau match sous haute tension qui se profile, à savoir le Clasico contre Anderlecht. Si le match tourne comme vendredi, une chose semble claire : il n'ira pas à son terme...



