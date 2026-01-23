Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand

Nouvelle contre-performance pour le Standard, battu par La Gantoise dans son match à six points ce vendredi soir. Voici les notes des Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (4)

Impuissant sur les deux buts de Kanga en première période. Entre le jeu court et le jeu long, il a tenté de varier ses relances pour aider le Standard à se projeter. En vain, bien souvent. Quatre buts encaissés au final, ça fait mal.

Henry Lawrence (5)

De la bonne volonté dans le jeu offensif et une bonne prestation globale face à Skoras. Match courageux du jeune Anglais, qui n’est pas à pointer du doigt dans les mauvais résultats des dernières semaines.

Daan Dierckx (3)

Une prestation meilleure qu’à Charleroi, mais il se fait par exemple rouler bien trop facilement dans la farine par Kanga sur le 0-2. Dans l’ensemble, son match dans le match avec l’attaquant ivoirien a été très compliqué.

Ibe Hautekiet (3)

Ito prend facilement son dos sur le 0-2, et ce n’est loin d’être pas la première fois cette saison qu’il se fait avoir de la sorte lors d’une course défensive. Pour lui aussi, des duels aériens compliqués avec Kanga.

Gustav Mortensen (5)

Un vent de fraîcheur sur la gauche, avec davantage de justesse technique, beaucoup de projections offensives et des centres. Il était l’un des seuls à haranguer Sclessin après avoir gagné un corner à 0-2. Le bonhomme a compris où il mettait les pieds et est à créditer d’une plutôt bonne première à domicile.



Marco Ilaimaharitra (3)

Beaucoup trop de pertes de balle pour un joueur supposé amener équilibre et stabilité dans l’entrejeu. Du mieux en seconde période, mais un rendement insuffisant dans l’ensemble.

Nayel Mehssatou (4)

Intéressant dans son association avec des joueurs d’expérience comme Ilaimaharitra et Teuma, qui n’ont pourtant pas livré un grand match. Hors de position, en revanche, sur le 0-2, et plus généralement en phase défensive. Remplacé à la pause pour un profil plus offensif, celui d’Ayensa.

Teddy Teuma (3)

Un bon début de match, puis une grosse perte de balle qui amène le 0-1 de Kanga. De bonnes phases arrêtées dans l’ensemble, mais du déchet et de la nonchalance dans le jeu. Une prestation en deçà des attentes.

Adnane Abid (4)

Ses dribbles et ses infiltrations peuvent faire mal, mais il lui manque encore cette faculté à être concret et à se montrer décisif. Parfois un peu brouillon dans la zone de vérité. Remplacé à la pause par Nguene.

Rafiki Saïd (3)

Son crochet pour rentrer dans le jeu devient stéréotypé et ne déstabilise plus. Il revient donc souvent sur ses pas ou se débarrasse du ballon, mais sans en faire bon usage. Quelques corners gagnés, mais très peu de danger pour Roef.

Thomas Henry (3)

Marqué à la culotte par Paskotsi et Van der Heyden, qui ne l’ont pas laissé tranquille une seule seconde. Il n’a absolument pas pesé sur la défense adverse dans le jeu. Alerté sur phases arrêtées, ses reprises de la tête n’ont pas trouvé le cadre. Insuffisant.

Dennis Ayensa (4)

Monté pour apporter de la présence autour de Thomas Henry, il s’est montré fidèle à lui-même. Beaucoup de bonne volonté, d’efforts et de courses, mais pratiquement aucun ballon exploitable reçu et aucune occasion franche créée. Il n’était pas la solution, et ne l’est pas assez souvent.

Bernard Nguene (4)

Un autre profil qu’Abid, plus athlétique. Pas plus efficace, cependant. Quelques dribbles tentés, une ou deux combinaisons réussies, mais une entrée en jeu très timide malgré tout, alors qu’il s’agissait de sa première.

Non noté : René Mitongo, Tobias Mohr, David Bates.