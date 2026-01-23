Analyse Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nouvelle contre-performance pour le Standard, battu par La Gantoise dans son match à six points ce vendredi soir. Voici les notes des Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (4)
Impuissant sur les deux buts de Kanga en première période. Entre le jeu court et le jeu long, il a tenté de varier ses relances pour aider le Standard à se projeter. En vain, bien souvent. Quatre buts encaissés au final, ça fait mal.

Henry Lawrence (5)
De la bonne volonté dans le jeu offensif et une bonne prestation globale face à Skoras. Match courageux du jeune Anglais, qui n’est pas à pointer du doigt dans les mauvais résultats des dernières semaines.

Daan Dierckx (3)
Une prestation meilleure qu’à Charleroi, mais il se fait par exemple rouler bien trop facilement dans la farine par Kanga sur le 0-2. Dans l’ensemble, son match dans le match avec l’attaquant ivoirien a été très compliqué.

Ibe Hautekiet (3)
Ito prend facilement son dos sur le 0-2, et ce n’est loin d’être pas la première fois cette saison qu’il se fait avoir de la sorte lors d’une course défensive. Pour lui aussi, des duels aériens compliqués avec Kanga.

Gustav Mortensen (5)
Un vent de fraîcheur sur la gauche, avec davantage de justesse technique, beaucoup de projections offensives et des centres. Il était l’un des seuls à haranguer Sclessin après avoir gagné un corner à 0-2. Le bonhomme a compris où il mettait les pieds et est à créditer d’une plutôt bonne première à domicile.

Lire aussi… Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

Marco Ilaimaharitra (3)
Beaucoup trop de pertes de balle pour un joueur supposé amener équilibre et stabilité dans l’entrejeu. Du mieux en seconde période, mais un rendement insuffisant dans l’ensemble.

Nayel Mehssatou (4)
Intéressant dans son association avec des joueurs d’expérience comme Ilaimaharitra et Teuma, qui n’ont pourtant pas livré un grand match. Hors de position, en revanche, sur le 0-2, et plus généralement en phase défensive. Remplacé à la pause pour un profil plus offensif, celui d’Ayensa.

Teddy Teuma (3)
Un bon début de match, puis une grosse perte de balle qui amène le 0-1 de Kanga. De bonnes phases arrêtées dans l’ensemble, mais du déchet et de la nonchalance dans le jeu. Une prestation en deçà des attentes.

Adnane Abid (4)
Ses dribbles et ses infiltrations peuvent faire mal, mais il lui manque encore cette faculté à être concret et à se montrer décisif. Parfois un peu brouillon dans la zone de vérité. Remplacé à la pause par Nguene.

Rafiki Saïd (3)
Son crochet pour rentrer dans le jeu devient stéréotypé et ne déstabilise plus. Il revient donc souvent sur ses pas ou se débarrasse du ballon, mais sans en faire bon usage. Quelques corners gagnés, mais très peu de danger pour Roef.

Thomas Henry (3)
Marqué à la culotte par Paskotsi et Van der Heyden, qui ne l’ont pas laissé tranquille une seule seconde. Il n’a absolument pas pesé sur la défense adverse dans le jeu. Alerté sur phases arrêtées, ses reprises de la tête n’ont pas trouvé le cadre. Insuffisant.

Dennis Ayensa (4)
Monté pour apporter de la présence autour de Thomas Henry, il s’est montré fidèle à lui-même. Beaucoup de bonne volonté, d’efforts et de courses, mais pratiquement aucun ballon exploitable reçu et aucune occasion franche créée. Il n’était pas la solution, et ne l’est pas assez souvent.

Bernard Nguene (4)
Un autre profil qu’Abid, plus athlétique. Pas plus efficace, cependant. Quelques dribbles tentés, une ou deux combinaisons réussies, mais une entrée en jeu très timide malgré tout, alors qu’il s’agissait de sa première.

Non noté : René Mitongo, Tobias Mohr, David Bates.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard

Plus de news

Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

23:45
Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

23:03
1
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard Interview

"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard

00:10
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

18:30
Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
1
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

17:00
"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

17:30
Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

16:30
OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

15:23
Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

16:00
"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

15:00
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

14:20
Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

12:20
Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

14:00
Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

13:30
Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

13:00
Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

12:40
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

22/01
OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

11:30
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

09:30
Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved