🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

Les buts de La Gantoise à Sclessin valaient le détour. Max Dean a bien failli s'inviter à la fête dans le temps additionnel.

En inscrivant son premier triplé à Sclessin...sous les couleurs de La Gantoise, Wilfried Kanga a confirmé son regain de forme, lui qui avait déjà scoré contre Anderlecht. Derrière lui, Max Dean aura bien du mal à lui prendre sa place.

L'attaquant anglais vit une nouvelle saison difficile chez les Buffalos. Absent jusqu'à la fin du mois d'octobre suite à sa rupture du ligament croisé, il a ensuite purgé trois matchs de suspensions à cause de sa carte rouge à Louvain.

En mode supersub

Dernièrement, Rik De Mil l'a fait débuter les trois derniers matchs sur le banc. Contre le Standard, il n'est monté qu'à une minute de la fin du temps réglementaire. Et pourtant, il a bien failli inscrire l'un des buts de la saison.

😵‍💫 | Max Dean n’est pas passé loin d’un but incroyable ! 🚲 #STAGNT pic.twitter.com/tbHNAGe6ND — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 23, 2026

Sur un centre venu de la droite, l'ancien du MK Dons s'est envolé pour reprendre le ballon d'une bicyclette acrobatique. Une reprise presque parfaite : le ballon s'est écrasé sur la barre, évitant au Standard un score de forfait.



Buteur lors de sa montée contre Anderlecht, Dean n'aurait pourtant pas dit non au but du week-end pour continuer à grandir dans sa saison.