🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les buts de La Gantoise à Sclessin valaient le détour. Max Dean a bien failli s'inviter à la fête dans le temps additionnel.

En inscrivant son premier triplé à Sclessin...sous les couleurs de La Gantoise, Wilfried Kanga a confirmé son regain de forme, lui qui avait déjà scoré contre Anderlecht. Derrière lui, Max Dean aura bien du mal à lui prendre sa place.

L'attaquant anglais vit une nouvelle saison difficile chez les Buffalos. Absent jusqu'à la fin du mois d'octobre suite à sa rupture du ligament croisé, il a ensuite purgé trois matchs de suspensions à cause de sa carte rouge à Louvain.

En mode supersub

Dernièrement, Rik De Mil l'a fait débuter les trois derniers matchs sur le banc. Contre le Standard, il n'est monté qu'à une minute de la fin du temps réglementaire. Et pourtant, il a bien failli inscrire l'un des buts de la saison.

Sur un centre venu de la droite, l'ancien du MK Dons s'est envolé pour reprendre le ballon d'une bicyclette acrobatique. Une reprise presque parfaite : le ballon s'est écrasé sur la barre, évitant au Standard un score de forfait.

Lire aussi… Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

Buteur lors de sa montée contre Anderlecht, Dean n'aurait pourtant pas dit non au but du week-end pour continuer à grandir dans sa saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard
Max Dean

Plus de news

Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

07:20
Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

12:00
Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

23:45
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40
Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand Analyse

Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand

23:00
5
Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

23:03
1
"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

11:20
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

11:00
"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

10:30
"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

10:00
Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

09:00
"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard Interview

"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard

00:10
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Stroeykens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Stroeykens

08:00
Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

07:40
Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40
Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

23/01
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

18:30
Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
1
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

23/01
Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

17:00
"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

17:30
Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved