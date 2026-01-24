"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard

Alors que ses joueurs ont été conspués et que les supporters ont tenté d'entrer dans les vestiaires, Vincent Euvrard a estimé que le Standard n'avait pas livré une mauvaise prestation contre Gand, ce vendredi. "Mais le football se décide dans les deux rectangles", regrettait le T1 des Rouches.

La rencontre entre le Standard et La Gantoise s'est terminée dans le chaos, ce vendredi soir. Les Ultras Inferno ont quitté leur tribune un quart d'heure avant le coup de sifflet final pour se rendre devant l'entrée principale et forcer la porte. Certains se sont même retrouvés dans les vestiaires, et le chaos a été tel que la tenue de la conférence de presse a un temps suscité l'interrogation.

Elle s'est finalement bien tenue, en fin de soirée, et Vincent Euvrard est venu livrer son analyse de la rencontre. Il estime que son Standard n'a pas réalisé une mauvaise prestation globale, mais qu'il n'a pas saisi ses moments et qu'il a été puni pour ses errements défensifs. Retrouvez l'analyse complète du T1 des Rouches ci-dessous.

"C'est une soirée très triste pour le Standard. On a pourtant entamé le match comme il faut, ce qui était une grande différence avec la semaine dernière, où on manquait d'intensité dans les duels et de courses. On a cette fois déterminé le rythme du match, et on a bien joué dans beaucoup de domaines. Ce soir, c'est juste que le football se décide dans les deux rectangles et qu'on n'a pas été présents."

"On a déterminé le rythme du match, mais le football se décide dans les deux rectangles"

"Le premier but est trop facile et nous sommes trop laxistes, puis la frappe de Kanga est magnifique. On continue à produire des occasions, on se crée quelques magnifiques opportunités et des rentrées dans le rectangle, des corners, mais on n'a jamais été à la bonne place ou l'assist n'a jamais été bon. On prend finalement ce deuxième but trop facile et Gand mène alors 0-2 grâce à trois tirs."



"Rik de Mil appelle ça une performance mature de ses joueurs, je pense que c'est l'inverse pour nous. On doit trouver le moyen de jouer un football gagnant et une fois encore, on n'en a pas été capable. On a continué à chercher ce 1-2 avant la pause et en seconde période, on a essayé des changements pour la seconde période, mais le jeu a gardé la même image."

Comme ses joueurs, un Vincent Euvrard K.O. en conférence de presse

"On a essayé d'entrer dans leur rectangle, de créer des corners et des grandes occasions, comme la latte de Hautekiet. Si sur un de ces moments on parvient à faire le 1-2, on peut enflammer le stade, mais ça ne s'est pas passé. Ensuite, on se laisse amener à l'abattoir sur deux autres phases arrêtées, où on doit absolument apprendre à fermer et garder, dans le pire des cas, le 0-2."

"Contre Saint-Trond, on menait 1-0 et on avait tout en main. Contre Charleroi, c'était une autre histoire et on n'était pas dans le rythme. Ici, on était dans le rythme et on a produit du bon jeu, mais on ne parvient pas à marquer et on encaisse des buts évitables. Aujourd'hui, on n'est pas assez bons pour ambitionner ce qu'on veut, le top 6. C'est à nous de trouver le moyen de pratiquer un football qui rapporte des victoires."