🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Auteur de trois buts à Sclessin, Wilfried Kanga n'a pas célébré ses réalisations. L'attaquant ivoirien se dit heureux d'avoir inscrit son premier triplé en Jupiler Pro League et "souhaite le meilleur au Standard", un club qu'il apprécie beaucoup.

De retour à Sclessin, cette fois sous les couleurs de La Gantoise, Wilfried Kanga a vécu une soirée de rêve. L’attaquant ivoirien s’est offert son premier triplé en Jupiler Pro League, ce vendredi soir, et était évidemment tout heureux au moment d’arriver dans la zone mixte avec le ballon du match dans les bras.

"On a bien commencé, on a marqué très tôt et ça nous a mis en confiance. C’est ce qu’il fallait faire avec le public. Je les connais, je connais le club. Si on les laissait se mettre en confiance, le public allait jouer son rôle et on se serait retrouvés en difficulté. Ce premier but nous a mis sur les bons rails. Il n’était pas facile, j’ai tenté ma chance. Je savais qu’il fallait tirer fort et elle est rentrée."

Après chacun de ses buts, Wilfried Kanga a levé les bras en l’air, avant de se mettre à genoux et de pointer les doigts vers le ciel. Un signe qu’il réalise après chaque but, précise l’avant-centre, qui n’a pas voulu célébrer contre ses anciennes couleurs.

"Ce n’est pas une célébration. À chaque fois que je marque, je remercie le Seigneur, car c’est lui qui me fait grâce de marquer. Je me suis excusé, c’est un club que j’apprécie beaucoup et où j’ai passé de bons moments. Mais je suis content quand même."

"Voir les Ultras quitter leur tribune avant le terme et mettre du grabuge ? Oui, ça fait bizarre de voir un club dans lequel tu as joué en difficulté. Je ne leur souhaite que le meilleur, j’espère qu’ils vont rebondir. Ils ont de bons joueurs, un bon coach, et ça reste le Standard. Ils vont remonter la pente."

Pour remonter la pente, le Standard aura notamment besoin de concrétiser ses occasions. Ce vendredi soir, nous sommes plusieurs à nous être fait la réflexion qu’il manquerait… un Wilfried Kanga dans l’effectif de Vincent Euvrard.

"Je ne vais pas manquer de respect à leurs joueurs, ils sont très bons. Aujourd’hui, on a fait le boulot en tant qu’équipe et je suis content. Mon dernier triplé ? J’étais toujours aux Young Boys, ça remonte", a conclu Kanga, un sourire non dissimulé aux lèvres.

