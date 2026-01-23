Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise
Photo: © photonews

Rencontre cruciale pour le Standard, ce vendredi soir contre La Gantoise. Voici la composition probable des Rouches pour cette partie.

Plus que jamais, le Standard n’a pas le droit à l’erreur ce vendredi soir face à La Gantoise. Une victoire replacerait les Rouches dans le top 6, tandis qu’une défaite permettrait aux Buffalos de prendre cinq longueurs d’avance, un avantage presque définitif.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard alignera bien sûr Matthieu Epolo dans les cages. Sa défense devrait être composée de Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx et Gustav Mortensen, qui devrait connaître sa première titularisation avec les Rouches. Marlon Fossey est toujours blessé, Josué Homawoo fera son retour dans le groupe mais semble encore trop court, tandis que Tobias Mohr a clairement baissé de régime ces dernières semaines.

Première titularisation pour Gustav Mortensen et Teddy Teuma ?

Au milieu de terrain, il faudra évidemment composer avec l’absence de Casper Nielsen, blessé au coude et qui devrait manquer la fin de la phase classique. Aux côtés de Marco Ilaimaharitra, on devrait donc retrouver Teddy Teuma, qui fêterait lui aussi sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

Sur les côtés, Adnane Abid et Rafiki Saïd sont une nouvelle fois attendus. Bernard Nguene figurera dans le groupe et pourrait monter au jeu, mais il paraît peu probable de le voir débuter la rencontre… sauf s’il venait directement s’aligner en attaque, où Dennis Ayensa et Thomas Henry sont pressentis en l’absence de Timothé Nkada. Un duo qui n’apporte pas encore entière satisfaction.

Lire aussi… La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard
La composition probable du Standard contre La Gantoise : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Mortensen - Ilaimaharitra, Teuma - Abid, Ayensa, Saïd - Henry.

Suis Standard - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

