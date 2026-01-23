Suis Standard - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Photo: © photonews

Le Standard doit impérativement s'imposer face à La Gantoise ce vendredi soir pour réintégrer le top 6. Une affiche cruciale dans le sprint final, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Dans la catégorie des matchs à six points, en voici un de choix. Le Standard et La Gantoise s’affrontent ce vendredi soir à Sclessin, avec un enjeu crucial pour les deux équipes.

À neuf journées de la fin de la phase classique, les Buffalos ont repris la sixième place aux Rouches le week-end dernier, grâce à leur victoire acquise dans les dix dernières minutes face au Sporting d’Anderlecht.

Victoire obligatoire pour le Standard

Avec deux points d’avance sur leur opposant direct au coup d’envoi de cette rencontre, les hommes de Rik De Mil auront l’occasion de peut-être distancer définitivement le Standard en cas de succès.

De son côté, le Standard doit se relever de la défaite concédée lors du choc wallon à Charleroi et entame un calendrier démentiel de plusieurs semaines, de véritables Champions Play-Offs avant l’heure.


Un défi de taille pour les joueurs de Vincent Euvrard, qui devront répondre présent pour espérer participer aux vrais Champions Play-Offs. Cette réception de La Gantoise s’annonce donc capitale et sera évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif Standard - La Gantoise

Classement

9
6

Points

27
29

Gagner

8
8

Perdre

10
8

Buts inscrits

18
32

Buts reçus

25
31

Cartes jaunes

42
38

Cartes rouges

7
3

face-à-face remportés

24
13
41
25/10 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
22/12 16:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
10/11 16:00 La Gantoise La Gantoise 5-0 Standard Standard
18/05 20:45 Standard Standard 1-4 La Gantoise La Gantoise
29/03 20:45 La Gantoise La Gantoise 5-1 Standard Standard
02/03 20:45 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
29/10 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
03/06 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
06/05 20:45 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
23/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
22/07 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
27/02 18:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
28/11 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
19/05 21:00 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
08/05 18:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
04/04 18:15 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
13/12 18:15 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
26/12 20:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
03/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
10/05 20:30 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
22/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
27/07 20:30 Standard Standard 3-2 La Gantoise La Gantoise
29/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
14/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
03/11 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/02 14:30 Standard Standard 1-1 La Gantoise La Gantoise
27/10 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 Standard Standard 0-3 La Gantoise La Gantoise
20/09 14:30 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
21/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
17/04 20:30 Standard Standard 1-3 La Gantoise La Gantoise
21/12 14:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
10/08 14:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
23/02 18:00 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/11 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
26/05 14:30 Standard Standard 7-0 La Gantoise La Gantoise
23/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/01 18:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
10/05 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
31/03 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 Standard Standard
04/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
13/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
29/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/04 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
16/03 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
20/02 18:00 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
24/10 18:00 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
21/03 20:00 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
15/03 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
21/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
20/11 19:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
16/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
21/12 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
15/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
23/02 20:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
16/09 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
10/03 18:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
01/10 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
08/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
05/05 20:30 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
08/03 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
25/01 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
12/12 19:00 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
11/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
16/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
15/05 15:00 Standard Standard 3-0 La Gantoise La Gantoise
13/12 19:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
12/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
14/03 15:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
18/10 20:00 Standard Standard 2-0 La Gantoise La Gantoise
18/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-5 Standard Standard
15/12 20:00 Standard Standard 4-1 La Gantoise La Gantoise
Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 20:45 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
