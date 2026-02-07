Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Bruges recevra ce dimanche le Standard. Les Blauw en Zwart veulent se relancer après la prestation fade sur la pelouse de l'Union, qui s'est imposée 1-0. Pour cela, les Blauw en Zwart comptent notamment sur Aleksandar Stankovic, qui a reçu des éloges en Suisse.

Le club n’a pas réussi à développer son jeu à Bruxelles et s’est montré très peu dangereux offensivement. Aleksandar Stankovic n’est pas non plus parvenu à faire tourner le moteur brugeois, malgré la grande forme affichée par le Serbe ces dernières semaines.

Le milieu de terrain reste un maillon important de la construction du jeu et accomplit également un gros travail défensif. Ces dernières semaines, il se montre aussi efficace devant le but, avec notamment deux réalisations contre Zulte Waregem et un but important face à l’Olympique de Marseille.

Aleksandar Stankovic impressionne en Suisse

Formé à l’Inter, Aleksandar Stankovic a ensuite été prêté au club suisse de Lucerne, avant d’être vendu au Club de Bruges. En Suisse, le milieu de terrain avait fortement impressionné, notamment Remo Meyer, le directeur sportif de Lucerne.

"Pour son âge, il est tellement mûr et adulte", confie ce dernier au micro de Het Laatste Nieuws. "C’est hallucinant."

Lire aussi… Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...
Mais les éloges ne s’arrêtent pas là : "Un exemple pour beaucoup : la manière dont il se présente chaque jour à l’entraînement… avec autant de grinta, autant d’envie de progresser."

