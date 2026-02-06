"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs
Le Club s'est incliné la semaine dernière sur le plus petit écart lors de son déplacement à l'Union. Il n'a plus vraiment le choix cette semaine contre le Standard à domicile s'il ne veut pas voir l'écart se creuser davantage.

Pour Ivan Leko, ce sera l'heure des retrouvailles face au Standard ce dimanche, les Rouches ont en effet un déplacement très difficile au Jan Breydel, au programme de la 24e journée de Jupiler Pro League.

Le Croate avait déjà affronté un autre "ancien" club, c'était La Gantoise au Jan Breydel. Place désormais le tour du Standard où il a passé les douze derniers mois.

Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée

"C'est toujours un gros match contre le Standard, un club avec beaucoup d'histoire. Pour ce genre de match, le classement ou la forme ne comptent pas. L'année dernière, la différence de qualité était également grande, mais le Standard a tout de même battu Bruges deux fois", a expliqué Ivan Leko en conférence de presse.

"Nous avons beaucoup plus de qualité sur papier. Mais je connais bien le Standard, ils viennent à Bruges avec énormément de fierté et de dévouement. Ils seront extrêmement motivés", avertit le Croate.

Tzolis et Ordonez prêts pour la bataille : des problèmes de luxe pour Ivan Leko

"En préparation de ce match, mon groupe s'est bien entrainé. Le match contre l'Union a été instructif", poursuit-il. Point supplémentaire : Leko pourra à nouveau compter sur un certain nombre de cadres qui semblent à nouveau prêts pour la bataille.

En effet, Tzolis, Diakhon et Forbs pourront tous les trois jouer, donc une concurrence positive peut émerger sur les ailes : "Le choix que j'ai parmi mes joueurs de flanc est un vrai problème de luxe. C'est ainsi dans les grands clubs." Ordonez sera également fit.

Suis FC Bruges - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (08/02).

