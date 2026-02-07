Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ivan Leko va disposer de ses forces au complet ou presque pour la réception du Standard. Cela pourrait forcer des choix difficiles.

Ivan Leko n'avait encore jamais eu l'occasion de compter sur un noyau presque au complet depuis son arrivée (ou plutôt son retour) sur le banc du Club de Bruges. Ce week-end, pour la réception du Standard, il devra donc probablement faire des choix.

"C'est la première fois que nous sommes pratiquement à 100%, mais ça fait partie du jeu", reconnaît l'entraîneur croate en conférence de presse. Cela impliquera d'écarter quelqu'un entre Diakhon, Forbs et Tzolis. 

"Mamadou (Diakhon) a fait ses preuves, Forbs s'est montré également à son avantage - ils ont été les joueurs clés au cours des dernières semaines", pointe Leko. "Concernant Tzolis, c'est la première fois qu'il s'entraîne sans douleur".

Diakhon et Forbs ont brillé en l'absence de Tzolis

Le Grec, qui a également dû digérer le fait de ne pas recevoir le Soulier d'Or, n'est donc pas encore totalement assuré de retrouver une place de titulaire. Ivan Leko décidera sur le moment en fonction de la meilleure forme de ses hommes.

Lire aussi… "Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs
"Mon staff et moi ferons des choix. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est comme ça que ça se passe dans un grand club", conclut l'entraîneur croate. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (08/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Christos Tzolis

Plus de news

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

20:00
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

09:00
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

21:57
Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40
Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

07:00
STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

23:00
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33
Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose" Interview

Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"

17:40
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

22:38
Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

22:15
Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

21:22
Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

22:07
"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico Interview

"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico

16:40
Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges Interview

Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges

15:40
Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

21:00
Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

20:20
Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

20:40
Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

19:40
Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

17:00
Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

19:20
Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

18:25
1
"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

19:00
Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

18:40
"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

18:00
Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

12:20
"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

17:20
"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège Réaction

"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège

00:07
Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

14:57

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved