Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Ivan Leko va disposer de ses forces au complet ou presque pour la réception du Standard. Cela pourrait forcer des choix difficiles.

Ivan Leko n'avait encore jamais eu l'occasion de compter sur un noyau presque au complet depuis son arrivée (ou plutôt son retour) sur le banc du Club de Bruges. Ce week-end, pour la réception du Standard, il devra donc probablement faire des choix.

"C'est la première fois que nous sommes pratiquement à 100%, mais ça fait partie du jeu", reconnaît l'entraîneur croate en conférence de presse. Cela impliquera d'écarter quelqu'un entre Diakhon, Forbs et Tzolis.

"Mamadou (Diakhon) a fait ses preuves, Forbs s'est montré également à son avantage - ils ont été les joueurs clés au cours des dernières semaines", pointe Leko. "Concernant Tzolis, c'est la première fois qu'il s'entraîne sans douleur".

Diakhon et Forbs ont brillé en l'absence de Tzolis

Le Grec, qui a également dû digérer le fait de ne pas recevoir le Soulier d'Or, n'est donc pas encore totalement assuré de retrouver une place de titulaire. Ivan Leko décidera sur le moment en fonction de la meilleure forme de ses hommes.

Lire aussi… "Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs›

"Mon staff et moi ferons des choix. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est comme ça que ça se passe dans un grand club", conclut l'entraîneur croate.