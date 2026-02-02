Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

Ronny Deila commençait à trouver le temps long depuis son départ d'Atlanta. Il vient de retrouver de l'embauche dans le championnat israélien.

Depuis son C4 en MLS à la fin du mois d'octobre, Ronny Deila a eu le temps de se ressourcer. On l'a ainsi aperçu à Marbella durant la trêve hivernale, croisant même la route du Club de Bruges, dont il a été voir un match amical.

L'appel du terrain n'était jamais bien loin, cela se concrétise désormais par un retour aux affaires : le coach norvégien a signé jusqu'en fin de saison au Maccabi Tel Aviv, quatrième du championnat israélien.

Le Maccabi doit rectifier le tir

Il succède au Serbe Zarko Lazetic, qui paye les deux défaites de rang face au Maccabi Haïfa et à l'Hapoel Tel Aviv. La campagne d'Europa League a également été désastreuse avec un petit point récolté en huit matchs et plusieurs défaites cinglantes, dont le 0-6 encaissé contre Lyon.

À Tel Aviv il entraînera un certain Osher Davida. L'ailier israélien avait déjà évolué sous ses ordres au Standard mais n'avait jamais réussi à convaincre malgré la somme de 1,60 million déboursée par les Rouches.

Après la Norvège, l'Ecosse, les Etats-Unis, la Belgique, les Emirats Arabes Unis, voici donc Ronny Deila à l'assaut du championnat israélien : "Ronnie a fait forte impression tout au long du processus de recrutement. Il possède une solide expérience, un parcours professionnel remarquable et d’excellentes qualités de leadership", explique le propriétaire Mitch Goldhar dans le communiqué officiel.



