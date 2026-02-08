Date: 08/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24

LIVE : C'est parti entre Genk et Anderlecht (0-0)

Le KRC Genk reçoit le RSC Anderlecht ce dimanche sur le coup de 13h30. Deux équipes mal en point et qui ont besoin d'une victoire.

Temps   34' 6" 
31
 Saliba dégage un ballon chaud de plus sur une remise de Kayembe au second poteau !
28
 KARETSAS !!! Petite roulette, frappe, Coosemans repousse !
26
 Grosse perte de balle plein axe de Coba Da Costa, récupération de Matte Smets et frappe de Medina, Coosemans repousse
25
 Plusieurs centres consécutifs sans danger de la part de Genk, qui domine cependant clairement dans le jeu
23
 Coup-franc côté gauche avec une faute de Coba Da Costa
20
 Heymans !! Medina l'avait trouvé dans le rectangle, il faut une intervention de dernière seconde de Ilic ! Corner
20
 Longue rentrée en touche de El Ouahdi... c'est dégagé par la défense anderlechtoise
17
 Tristan Degreef fait faute sur El Ouahdi... qui sort de son match car une faute est sifflée de sa part, ce qui l'agace
12
 Le ballon circule pas mal du tout côté Anderlecht avec notamment Verschaeren et Llansana qui combinent bien... Corner maintenant
8
 Drôle de carte jaune prise par El Ouahdi, qui ne commet vraiment aucune faute sur Coosemans... mais est averti
8
  Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
5
 EL OUAHDI ! Superbement trouvé par Ito, il enroule, Coosemans se détend !
4
 Coup-franc très bien donné par Karetsas depuis la droite ! La tête de Heymans passe juste au-dessus
2
 Joli contre anderlechtois emmené par Llansana ! Centre de Coba Da Costa, Verschaeren loupe son geste
1
 C'est parti entre Genk et Anderlecht ! Laquelle de ces deux équipes malade réussira à se relancer ?
1
 KRC Genk - Anderlecht: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Anderlecht)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Yaimar Medina - Junya Ito - Aaron Bibout - Daan Heymans
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Anderlecht (KRC Genk - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ali Maamar - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Danylo Sikan - Coba da Costa
Banc: Mathys Angely - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard - Justin Heekeren - Basile Vroninks - Joachim Imbrechts - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Moussa Diarra - Ibrahim Kanate

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 6.8  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
El Ouahdi Zakaria   6.4  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Sadick Aliu Mujaid 6.7  
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Smets Matte 7.0  
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
Kayembe Joris 6.6  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Heynen Bryan 6.9  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Karetsas Konstantinos 6.5  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Medina Yaimar 6.7  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Ito Junya 6.6  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Bibout Aaron 6.2  
  • Tirs cadrés: 0/2
Heymans Daan 6.3  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Banc
Van Crombrugge Hendrik  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Ndenge Kongolo Josue  
Erabi Jusef  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.1  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Sardella Killian 6.5  
Hey Lucas 6.2  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Ilic Mihajlo 6.6  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Maamar Ali 6.1  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
Verschaeren Yari 6.7  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Saliba Nathan-Dylan 6.9  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Llansana Enric 6.9  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Degreef Tristan 6.1  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Sikan Danylo 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
da Costa Coba 6.3  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Angely Mathys  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Hazard Thorgan  
Heekeren Justin  
Vroninks Basile  
Imbrechts Joachim  
Tajaouart Anas  
Bertaccini Adriano  
Diarra Moussa  
Kanate Ibrahim  
Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 18:30 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
