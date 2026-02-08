LIVE : C'est parti entre Genk et Anderlecht (0-0)
Le KRC Genk reçoit le RSC Anderlecht ce dimanche sur le coup de 13h30. Deux équipes mal en point et qui ont besoin d'une victoire.
34' 6"
|
31
|
Saliba dégage un ballon chaud de plus sur une remise de Kayembe au second poteau !
|
28
|
KARETSAS !!! Petite roulette, frappe, Coosemans repousse !
|
|
26
|
Grosse perte de balle plein axe de Coba Da Costa, récupération de Matte Smets et frappe de Medina, Coosemans repousse
|
25
|
Plusieurs centres consécutifs sans danger de la part de Genk, qui domine cependant clairement dans le jeu
|
23
|
Coup-franc côté gauche avec une faute de Coba Da Costa
|
20
|
Heymans !! Medina l'avait trouvé dans le rectangle, il faut une intervention de dernière seconde de Ilic ! Corner
|
20
|
Longue rentrée en touche de El Ouahdi... c'est dégagé par la défense anderlechtoise
|
17
|
Tristan Degreef fait faute sur El Ouahdi... qui sort de son match car une faute est sifflée de sa part, ce qui l'agace
|
|
12
|
Le ballon circule pas mal du tout côté Anderlecht avec notamment Verschaeren et Llansana qui combinent bien... Corner maintenant
|
8
|
Drôle de carte jaune prise par El Ouahdi, qui ne commet vraiment aucune faute sur Coosemans... mais est averti
|
8
|
Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
|
5
|
EL OUAHDI ! Superbement trouvé par Ito, il enroule, Coosemans se détend !
|
4
|
Coup-franc très bien donné par Karetsas depuis la droite ! La tête de Heymans passe juste au-dessus
|
2
|
Joli contre anderlechtois emmené par Llansana ! Centre de Coba Da Costa, Verschaeren loupe son geste
|
1
|
C'est parti entre Genk et Anderlecht ! Laquelle de ces deux équipes malade réussira à se relancer ?
|
1
|
KRC Genk - Anderlecht: 0-0
|
KRC Genk:
Tobias Lawal
- Zakaria El Ouahdi
- Mujaid Sadick Aliu
- Matte Smets
- Joris Kayembe
- Bryan Heynen
- Konstantinos Karetsas
- Yaimar Medina
- Junya Ito
- Aaron Bibout
- Daan Heymans
Banc:
Hendrik Van Crombrugge
- Jarne Steuckers
- Yira Collins Sor
- Ibrahima Sory Bangoura
- Nikolas Sattlberger
- Ken Nkuba
- Lucca Kiaba Brughmans
- Robin Mirisola
- Noah Adedeji-Sternberg
- Josue Ndenge Kongolo
- Jusef Erabi
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Killian Sardella
- Lucas Hey
- Mihajlo Ilic
- Ali Maamar
- Yari Verschaeren
- Nathan-Dylan Saliba
- Enric Llansana
- Tristan Degreef
- Danylo Sikan
- Coba da Costa
Banc:
Mathys Angely
- Ilay Camara
- Mihajlo Cvetkovic
- Thorgan Hazard
- Justin Heekeren
- Basile Vroninks
- Joachim Imbrechts
- Anas Tajaouart
- Adriano Bertaccini
- Moussa Diarra
- Ibrahim Kanate
|
|
Lawal Tobias
|
| 6.8
Tobias Lawal @ KRC Genk - Anderlecht6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/6 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/6 (83.3%)
|
El Ouahdi Zakaria
|
| 6.4
Zakaria El Ouahdi @ KRC Genk - Anderlecht6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
1 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/8 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/8 (100%)
- Tirs cadrés: 1/1
|
Sadick Aliu Mujaid
|
| 6.7
Mujaid Sadick Aliu @ KRC Genk - Anderlecht6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/18 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/18 (83.3%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Smets Matte
|
| 7.0
Matte Smets @ KRC Genk - Anderlecht7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|22/24 (91.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/24 (91.7%)
|
Kayembe Joris
|
| 6.6
Joris Kayembe @ KRC Genk - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/18 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/18 (100%)
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
|
Heynen Bryan
|
| 6.9
Bryan Heynen @ KRC Genk - Anderlecht6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|10/10 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/10 (100%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Karetsas Konstantinos
|
| 6.5
Konstantinos Karetsas @ KRC Genk - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/3 (33.3%)
| Distribution
| Précision des passes
|5/6 (83.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/6 (83.3%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
|
Medina Yaimar
|
| 6.7
Yaimar Medina @ KRC Genk - Anderlecht6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|3
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/19 (78.9%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/19 (78.9%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 1/1
|
Ito Junya
|
| 6.6
Junya Ito @ KRC Genk - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/7 (57.1%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/7 (57.1%)
- Passes clés: 1
- Précision des centres: 0/2 (0%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Bibout Aaron
|
| 6.2
Aaron Bibout @ KRC Genk - Anderlecht6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
|
Heymans Daan
|
| 6.3
Daan Heymans @ KRC Genk - Anderlecht6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/13 (84.6%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/3 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 11/13 (84.6%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Précision des centres: 0/3 (0%)
|Banc
|
Van Crombrugge Hendrik
|
|
|
|
|
Steuckers Jarne
|
|
|
|
|
Sor Yira Collins
|
|
|
|
|
Bangoura Ibrahima Sory
|
|
|
|
|
Sattlberger Nikolas
|
|
|
|
|
Nkuba Ken
|
|
|
|
|
Kiaba Brughmans Lucca
|
|
|
|
|
Mirisola Robin
|
|
|
|
|
Adedeji-Sternberg Noah
|
|
|
|
|
Ndenge Kongolo Josue
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|
|
|
|
Coosemans Colin
|
| 7.1
Colin Coosemans @ KRC Genk - Anderlecht7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|3
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/6 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 3
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 1
|
Sardella Killian
|
| 6.5
Killian Sardella @ KRC Genk - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/4 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
|
Hey Lucas
|
| 6.2
Lucas Hey @ KRC Genk - Anderlecht6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
- Précision des passes: 9/12 (75%)
|
Ilic Mihajlo
|
| 6.6
Mihajlo Ilic @ KRC Genk - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|16/18 (88.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/3 (33.3%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/18 (88.9%)
- Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
|
Maamar Ali
|
| 6.1
Ali Maamar @ KRC Genk - Anderlecht6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/10 (60%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
|
- Précision des passes: 6/10 (60%)
|
Verschaeren Yari
|
| 6.7
Yari Verschaeren @ KRC Genk - Anderlecht6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/7 (85.7%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/7 (85.7%)
- Passes clés: 1
|
Saliba Nathan-Dylan
|
| 6.9
Nathan-Dylan Saliba @ KRC Genk - Anderlecht6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|4
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|4/4 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
- Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
|
Llansana Enric
|
| 6.9
Enric Llansana @ KRC Genk - Anderlecht6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|4
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/14 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/14 (85.7%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Degreef Tristan
|
| 6.1
Tristan Degreef @ KRC Genk - Anderlecht6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|4/6 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/6 (66.7%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Sikan Danylo
|
| 6.5
Danylo Sikan @ KRC Genk - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
|
da Costa Coba
|
| 6.3
Coba da Costa @ KRC Genk - Anderlecht6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|27
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|5/8 (62.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/8 (62.5%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|Banc
|
Angely Mathys
|
|
|
|
|
Camara Ilay
|
|
|
|
|
Cvetkovic Mihajlo
|
|
|
|
|
Hazard Thorgan
|
|
|
|
|
Heekeren Justin
|
|
|
|
|
Vroninks Basile
|
|
|
|
|
Imbrechts Joachim
|
|
|
|
|
Tajaouart Anas
|
|
|
|
|
Bertaccini Adriano
|
|
|
|
|
Diarra Moussa
|
|
|
|
|
Kanate Ibrahim
|
|
|
|