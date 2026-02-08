LIVE : C'est parti entre Genk et Anderlecht (0-0)

31

Saliba dégage un ballon chaud de plus sur une remise de Kayembe au second poteau !



28

KARETSAS !!! Petite roulette, frappe, Coosemans repousse !



26

Grosse perte de balle plein axe de Coba Da Costa, récupération de Matte Smets et frappe de Medina, Coosemans repousse



25

Plusieurs centres consécutifs sans danger de la part de Genk, qui domine cependant clairement dans le jeu



23

Coup-franc côté gauche avec une faute de Coba Da Costa



20

Heymans !! Medina l'avait trouvé dans le rectangle, il faut une intervention de dernière seconde de Ilic ! Corner



20

Longue rentrée en touche de El Ouahdi... c'est dégagé par la défense anderlechtoise



17

Tristan Degreef fait faute sur El Ouahdi... qui sort de son match car une faute est sifflée de sa part, ce qui l'agace



12

Le ballon circule pas mal du tout côté Anderlecht avec notamment Verschaeren et Llansana qui combinent bien... Corner maintenant



8

Drôle de carte jaune prise par El Ouahdi, qui ne commet vraiment aucune faute sur Coosemans... mais est averti



8

Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi





5

EL OUAHDI ! Superbement trouvé par Ito, il enroule, Coosemans se détend !



4

Coup-franc très bien donné par Karetsas depuis la droite ! La tête de Heymans passe juste au-dessus



2

Joli contre anderlechtois emmené par Llansana ! Centre de Coba Da Costa, Verschaeren loupe son geste



1

C'est parti entre Genk et Anderlecht ! Laquelle de ces deux équipes malade réussira à se relancer ?



1

KRC Genk - Anderlecht: 0-0



