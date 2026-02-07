"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

Anderlecht est en crise. Sans coach et humilié en coupe, le club joue sa survie à Genk sous l'œil d'un Johan Boskamp sans pitié.

Johan Boskamp n'a vu aucune amélioration en Coupe et s'inquiète sur Het Nieuwsblad. "Besnik Hasi avait survécu à trois crises. Maintenant il est parti, mais quand je vois comment Anderlecht a joué contre Antwerp jeudi… Ils feraient mieux de rappeler Besnik tout de suite."

Boskamp ne pointe pas que les changements d'entraîneur, mais l'effectif. "Quand tu engages trois entraîneurs en si peu de temps, le problème ne vient pas du coach, mais des joueurs."

Boskamp estime qu'Anderlecht a besoin d'une personnalité forte

La recherche d'un nouvel entraîneur continue. Boskamp plaide pour une forte personnalité. "Je ne dis pas qu'Anderlecht a besoin d'un dictateur, mais d'un entraîneur avec du caractère. Quelqu'un qui se place au-dessus de tout le monde et qui dit clairement les choses."

Les grands noms sont pour l'instant hors de portée. La discussion avec Thorsten Fink n'a rien donné, ce qui ne surprend pas Boskamp. "Si quelqu'un comme Fink ne veut pas… ça en dit long sur l'Anderlecht. Les entraîneurs ne font plus la queue. Avant, je serais venu gratuitement, tellement Anderlecht avait de l'aura."

Un seul Still suffit, selon Boskamp

"Coacher une équipe de jeunes, c'est différent d'une équipe première. Donc oui, c'est un petit risque." Il a aussi des doutes sur Martens : "Je ne sais pas s'il a la personnalité pour remettre de l'ordre."



"Will Still serait un bon candidat ? Laisse tomber. Quand j'ai entendu son frère après le match, un seul Still dans le staff, c'est largement suffisant."