"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Daan Heymans a accordé une longue interview à la RTBF dans l'émission "Sur le Gril". Le joueur du KRC Genk a notamment évoqué le match de ce dimanche contre Anderlecht.

Le KRC Genk recevra Anderlecht à la Cegeka Arena ce dimanche. Les Limbourgeois s'apprêtent à affronter une équipe malade, qui vient de licencier son entraîneur, Besnik Hasi. De quoi permettre à Daan Heymans et ses coéquipiers d'aborder ce match sans peur ? "Avec son nom, et malgré ses difficultés actuelles, Anderlecht reste un grand nom… et une grosse équipe", a pointé le milieu offensif.

"Ça reste donc un top match, même s'ils sont un peu dans la même situation que nous, c’est-à-dire dans le dur. Mais premier ou douzième au classement, Anderlecht reste Anderlecht… surtout dans la tête des joueurs. Après, c'est vrai qu'ils sont moins forts actuellement et on aura des opportunités dimanche."

Anderlecht vient d’enchaîner quatre matches de suite sans victoire (trois défaites et un nul) toutes compétitions confondues (Coupe de Belgique et championnat). Du côté du KRC Genk, la dynamique récente est plutôt bonne, avec trois succès et un nul sur les quatre derniers matches toutes compétitions confondues (Europa League et championnat). Les Limbourgeois ont renoué avec la victoire en Pro League pour la première fois depuis deux mois dimanche dernier contre Dender (!).

Le licenciement de Besnik Hasi, une mauvaise chose pour Genk ?

Daan Heymans pense que le changement de coach à Anderlecht n'est pas positif pour Genk : "Là, ils viennent de changer de coach… et si j’avais pu choisir entre l’Anderlecht de Besnik Hasi et celui d’Edward Still, j’aurais gardé celui d’Hasi. Je ne pense pas qu’Hasi aurait changé beaucoup de choses : oui, ça ne tournait pas, mais il avait ses idées en tête et ses joueurs-clés…" 

Son équipe sait moins à quoi s'attendre : "Et nous, ça nous aurait arrangé, car on connaissait ses bases de jeu. Tandis qu’un nouveau coach, même intérimaire, va toujours faire de nouveaux choix, de joueurs ou d’animation… et surtout mettre de la stabilité, car c’est toujours la priorité d’un nouveau coach.

Lire aussi… Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Anderlecht a aussi changé plusieurs fois de dirigeants ces dernières années : une situation que je n’ai jamais connue dans mes clubs… où la pression n’était d’ailleurs pas aussi grande qu’à Bruxelles. Genk est mon premier club du top, hein… À Charleroi, tout était très clair, c'était Mehdi Bayat, le patron. Et à Beveren, il y avait un investisseur étranger, mais ça n’a jamais impacté le vestiaire", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (08/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Daan Heymans

Plus de news

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

09:00
2
Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

12:00
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

11:40
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00
Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

12:40
1
Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

11:00
Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

11:20
Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

20:20
Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40
Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

22:15
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33
STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

23:00
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

18:25
1
Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

21:00
Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

21:57
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

22:38
Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

22:07
"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

17:20
Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

21:22
"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

20:00
Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

20:40
Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

19:40
Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved