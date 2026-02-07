Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer aura finalement été, depuis 2017, l'entraîneur le plus proche de ramener un titre de champion au RSC Anderlecht. Présent au Lotto Park jeudi, le Danois en a profité pour évoquer son ex-club.

Les supporters du Sporting Anderlecht ne vont certainement pas jusqu'à le regretter, car le jeu proposé sous Brian Riemer n'était pas brillant et les "Riemer buiten" avaient régulièrement résonné dans les travées du Lotto Park. Mais c'est un fait : le RSCA est dans un bien pire état aujourd'hui qu'au licenciement du Danois, en 2024.

Alors que la crise semble proche d'éclater avec le licenciement de Besnik Hasi et l'élimination qui se profile en demi-finale de Coupe, Brian Riemer était présent jeudi pour assister à la défaite contre l'Antwerp. Il en a profité pour répondre aux questions de Het Laatste Nieuws.

Brian Riemer devait-il être licencié ?

L'actuel sélectionneur du Danemark n'est naturellement pas heureux de ce qu'il voit, mais a une analyse claire des raisons de cet échec. "On ne peut pas nommer Vincent Kompany une année, Felice Mazzù la suivante, puis Brian Riemer, David Hubert, Besnik Hasi... Ce sont autant d'entraîneurs différents avec des méthodes différentes", déclare Brian Riemer.

"Anderlecht ne laisse pas assez de temps à ses coachs. Ce n'est pas bon. Les fondations sont importantes, il faut de la stabilité", insiste-t-il. En 2023-2024, Riemer avait failli, un peu miraculeusement, ramener le titre à Anderlecht, mais une "finale" complètement ratée contre Bruges avait coupé court à ce rêve.

La saison suivante, le jeu était absent, mais les résultats restaient corrects : Brian Riemer sera licencié après la première défaite des Mauves en championnat, en septembre 2024. Besnik Hasi aura pris la porte au terme de sa 7e défaite de la saison...