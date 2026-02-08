La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

Le mercato d'hiver a fermé ses portes en Belgique. Malgré les attentes, le mois de janvier a été très calme et peu de gros transferts ont été conclus.

On pouvait s'y attendre, et ça s'est confirmé. Le mercato a été assez calme en Jupiler Pro League. Peu de transferts ont été réalisés et aucun mouvement n'a marqué les esprits.

Pourtant, c'est du côté du KRC Genk qu'il faut regarder pour trouver la meilleure affaire. Le club a laissé partir Oh vers Besiktas en encaissant un très beau montant au passage. Même Johan Boskamp a été impressionné.

"J'ai été surpris en lisant qu'ils ont réussi à en tirer quinze millions d’euros", explique le consultant dans Het Belang van Limburg. "Ça veut dire qu'ils ont très bien négocié. Et son remplaçant est prêt. Je ne pense pas que Genk se soit affaibli avec son départ."

Matte Smets refuse un transfert vers Wolfsburg

Matte Smets a beaucoup fait parler de lui durant le mercato, mais il est resté à Genk. Wolfsburg était prêt à proposer 19 millions d'euros pour conclure l'affaire.

Le joueur a choisi de rester. "Je trouve ça fort de sa part. À Wolfsburg, il aurait dû lutter pour le maintien, alors qu'à Genk il peut jouer l'Europe et peut-être les Play-offs 1. C’est un choix intelligent et une bonne nouvelle pour Genk. Même si 19 millions, ça reste énormément d'argent pour Smets", conclut le Néerlandais.