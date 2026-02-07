"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

Daan Heymans s'enflamme pour son coéquipier Kos Karetsas. Si le jeune talent de Genk est comparé à Messi, l'attaquant belge préfère rester prudent.

"Je ne sais pas si Karetsas est un futur Lionel Messi, mais je reconnais que les deux joueurs ont des points communs. Kos est vraiment très, très fort, c’est un fameux joueur… mais Messi, c'est encore un autre niveau.", confie Heymans à la RTBF.

Selon Heymans, Karetsas est un atout majeur pour l'équipe nationale grecque. "La Grèce a fait une bonne affaire avec Kos : il l'a déjà montré en faisant basculer des matchs pour eux. Dommage pour la Belgique", ajoute l'attaquant en rigolant.

La connexion entre les deux joueurs saute aux yeux sur le terrain. "On se trouve dans les intervalles ou en profondeur, on se parle pour encore mieux fonctionner ensemble", explique-t-il.

Daan Heymans impressionné par le talent de Kos Karetsas

Heymans reconnaît que Karetsas est techniquement bien au-dessus. "Il est évidemment bien plus fort que moi techniquement, mais côté intelligence de jeu, on se ressemble : dans la tête, on est au même niveau. Mais techniquement, je n'essaie même pas de faire ce qu'il fait", avoue Heymans avec le sourire.

"Sa technique est toujours pensée : il ne fait pas de dribbles inutiles, il garde le ballon puis passe au bon moment, pour lancer quelqu'un ou l’isoler devant le but."



Heymans salue la maturité du joueur malgré son jeune âge. "À 18 ans, sa vista et son intelligence sont juste incroyables : il les combine avec l'efficacité. Il ne va pas faire un petit pont juste pour se montrer : s'il le fait, c'est pour l'enchaîner avec une passe parfaite. Il a beaucoup mûri sur ce point."