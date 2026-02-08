Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk
Photo: © photonews

Anderlecht n'est pas au complet au moment de se rendre à Genk ce dimanche en début d'après-midi (13h30).

Edward Still a dévoilé sa sélection pour le déplacement du RSC Anderlecht à Genk ce dimanche. Ce sera le premier match de championnat pour l'entraîneur intérimaire, qui a succédé à Besnik Hasi licencié dimanche dernier. 

Première chose à noter : pas de Nathan De Cat, suspendu suite à un excès de cartons jaunes. Son absence s'ajoute à celles des blessés Marco Kana et Ludwig Augustinsson, qui ne devraient pas revenir tout de suite.

Mathys Angély présent avec Anderlecht

Mais Still a tout de même une bonne nouvelle à annoncer : Ilay Camara, sorti blessé jeudi passé, est déjà dans la sélection. Cela pourrait lui permettre d'un peu moins bricoler que prévu. L'international sénégalais devrait démarrer, s'il est assez rétabli, au poste de back gauche.

Moussa Diarra fait également partie de la sélection, ainsi que Killian Sardella. Leur suspension (sauf appel d'Anderlecht pour Diarra) ne débutera donc au plus tôt que jeudi, en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. 

Notons également la présence des autres recrues hivernales d'Anderlecht : Justin Heekeren, Mathys Angély por sa première, Coba Da Costa et Danylo Sikan. 

Lire aussi… La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

Anderlecht
KRC Genk

