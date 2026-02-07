"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

Anderlecht n'y arrive plus et Besnik Hasi en a fait les frais. Le club bruxellois doit retrouver de la stabilité.

Anderlecht galère depuis des semaines et l'entraîneur a fini par prendre la porte. Mais le souci est plus grave, les attaquants sont en plein doute. Bertaccini, par exemple, n'a mis qu'un seul but en dix matchs.

"Il aurait dû marquer au moins une fois", explique Franky Van der Elst dans La Dernière Heure. "C'est lui qui a eu les meilleures occasions contre le Standard et l'Antwerp, mais il n'y arrive plus."

Pour s'en sortir, Anderlecht devra peut-être compter sur Danylo Sikan. Pourtant, il est resté sur le banc contre l'Antwerp alors que l'équipe perdait. "Le club va avoir besoin de lui. Il faut de la taille pour reprendre les centres. Sans lui, il n'y a plus de solutions."

Il y a aussi le jeune Mihajlo Cvetkovic, 18 ans, qui pourrait être la surprise du chef. "Peu importe qui joue, un attaquant est là pour marquer et doit être capable d'enchaîner les buts", rappelle Van der Elst.

Anderlecht va-t-il sortir du top 6 ?

Même Thorgan Hazard est en difficulté. "Mentalement, il est là et il bosse dur. Mais il joue beaucoup trop loin de la cage pour être dangereux. Il faudra plus que de l'envie, il faut de la qualité. Il y a peu, je ne m'inquiétais pas, mais là, je me demande si leur place dans le top 6 n'est pas en danger."