Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La nouvelle n'est pas vraiment une bombe, car elle n'aura qu'un impact limité, mais le départ de Lucas Biglia attriste les supporters. L'Argentin ne se voyait pas rester sans Besnik Hasi.

C'est une mauvaise nouvelle de plus dans une semaine décidément sombre qui est venue prendre les supporters du RSC Anderlecht par surprise ce vendredi : Lucas Biglia a quitté le staff du Sporting. L'adjoint de Besnik Hasi, qui était initialement resté après le licenciement de dernier, ne veut pas continuer sans lui.

On a probablement sous-estimé l'impact de la présence de Hasi pour convaincre l'Argentin, qui en est un ami proche, de venir faire ses armes à Anderlecht. Au point où beaucoup (l'idée nous est aussi passée par la tête) pensaient qu'il n'était là que pour attendre dans l'ombre l'opportunité de devenir T1 intérimaire et saisir sa chance.

Lucas Biglia reconnaît-il encore Anderlecht ? 

Quand Edward Still a été nommé intérimaire, il est devenu clair que ce n'était pas l'objectif de Lucas Biglia (qui a obtenu son diplôme UEFA A en décembre et peut donc occuper ce poste officiellement). Selon Le Soir, le vice-champion du monde 2014 n'avait aucune envie de faire ses débuts comme entraîneur à Anderlecht. 

C'est donc réellement pour retourner auprès de sa famille, restée en Italie, et par loyauté envers Besnik Hasi que Lucas Biglia est parti. On ne nous enlèvera cependant pas l'idée que si la situation n'était pas aussi compliquée à Anderlecht, il resterait peut-être.

Lire aussi… Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années
L'atmosphère au RSA, où personne ne sait vraiment de quoi l'avenir même proche sera fait (quid d'Olivier Renard ? Qui sera entraîneur après Still ?), ne peut pas vraiment aider Lucas Biglia à se développer en tant que futur entraîneur. L'Argentin aime probablement toujours autant le blason... mais ne reconnaît certainement plus le club où il a disputé 303 matchs. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (08/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Lucas Biglia

Plus de news

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

11:00
Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

18:25
1
Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

20:20
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40
Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

22:15
STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

23:00
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33
Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

21:00
Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

21:57
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

22:38
"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

17:20
Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

21:22
Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

22:07
"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

20:00
Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

20:40
Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

19:40
Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

19:20
"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

19:00
Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

18:40
Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose" Interview

Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"

17:40
"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

18:00
OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

14:39
1
"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège Réaction

"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège

00:07
Un ancien adjoint d'Anderlecht sur la liste restreinte des Mauves pour devenir entraîneur

Un ancien adjoint d'Anderlecht sur la liste restreinte des Mauves pour devenir entraîneur

16:00
1
"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico Interview

"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico

16:40
Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

17:00
Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges Interview

Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges

15:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved