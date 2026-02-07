Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

La nouvelle n'est pas vraiment une bombe, car elle n'aura qu'un impact limité, mais le départ de Lucas Biglia attriste les supporters. L'Argentin ne se voyait pas rester sans Besnik Hasi.

C'est une mauvaise nouvelle de plus dans une semaine décidément sombre qui est venue prendre les supporters du RSC Anderlecht par surprise ce vendredi : Lucas Biglia a quitté le staff du Sporting. L'adjoint de Besnik Hasi, qui était initialement resté après le licenciement de dernier, ne veut pas continuer sans lui.

On a probablement sous-estimé l'impact de la présence de Hasi pour convaincre l'Argentin, qui en est un ami proche, de venir faire ses armes à Anderlecht. Au point où beaucoup (l'idée nous est aussi passée par la tête) pensaient qu'il n'était là que pour attendre dans l'ombre l'opportunité de devenir T1 intérimaire et saisir sa chance.

Lucas Biglia reconnaît-il encore Anderlecht ?

Quand Edward Still a été nommé intérimaire, il est devenu clair que ce n'était pas l'objectif de Lucas Biglia (qui a obtenu son diplôme UEFA A en décembre et peut donc occuper ce poste officiellement). Selon Le Soir, le vice-champion du monde 2014 n'avait aucune envie de faire ses débuts comme entraîneur à Anderlecht.

C'est donc réellement pour retourner auprès de sa famille, restée en Italie, et par loyauté envers Besnik Hasi que Lucas Biglia est parti. On ne nous enlèvera cependant pas l'idée que si la situation n'était pas aussi compliquée à Anderlecht, il resterait peut-être.

L'atmosphère au RSA, où personne ne sait vraiment de quoi l'avenir même proche sera fait (quid d'Olivier Renard ? Qui sera entraîneur après Still ?), ne peut pas vraiment aider Lucas Biglia à se développer en tant que futur entraîneur. L'Argentin aime probablement toujours autant le blason... mais ne reconnaît certainement plus le club où il a disputé 303 matchs.