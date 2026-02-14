Suis Charleroi - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
Date: 14/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi
Photo: © photonews

Charleroi accueillera La Gantoise en fin d'après-midi. Un match crucial pour les deux équipes dans la lutte pour le top 6.

En quittant Charleroi pour Gand au début du mois de décembre, Rik De Mil ne s'imaginait sans doute pas que lorsqu'il reviendrait au Mambourg avec les Buffalos deux mois plus tard, ce serait dans la perspective d'un duel crucial pour la course au top 6.

Gantois et Carolos sont en effet au coude à coude avec 33 points chacun, les deux poursuivants immédiats de Genk, qui a provisoirement repris deux unités d'avance à la sixième place grâce à sa victoire d'hier soir à Malines.

À qui profiteront les retrouvailles ?

Malgré la fatigue - mentale et physique - du match disputé à l'Union en Coupe, Hans Cornelis devrait aligner son onze type, en espérant que sa défense retrouve sa solidité du début d'année après les huit buts encaissés en 180 minutes. Pour cela, seul Lewin Blum (suspendu) manquera à l'appel. Pas un problème majeur vu la présence de Kévin Van den Kerkhof.

Côté gantois, Rik De Mil devra composer sans Siebe Van der Heyden, qui a lui aussi pris la carte jaune de trop. Hatim Es-Saoubi a pu reprendre part à l'entraînement durant la semaine et est une alternative valable pour le suppléer, tout comme Matties Volckaert, dont le replacement dans l'axe (son poste de prédilection) pourrait ouvrir le côté droit à Daiki Hashioka. En pointe, Wilfried Kanga se remet doucement de sa commotion cérébrale, sa situation est surveillée au jour le jour, il demeure fortement incertain.

Les compositions probables : 

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler 

La Gantoise : Roef - Hashioka, Volckaert, Paskotsi, Araujo - Lopes, Ito - Hong, Kadri, Skoras - Goore

Prono Charleroi - La Gantoise

Charleroi gagne
Partage
La Gantoise gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
60.43% 25.18% 14.39%
Les plus populaires
2-1
(104x)		 1-1
(47x)		 2-0
(28x)

Comparatif Charleroi - La Gantoise

Classement

7
8

Points

33
33

Gagner

9
9

Perdre

9
9

Buts inscrits

32
38

Buts reçus

30
35

Cartes jaunes

51
40

Cartes rouges

3
3

face-à-face remportés

20
14
28
03/10 20:45 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
17/01 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-0 La Gantoise La Gantoise
17/03 18:30 La Gantoise La Gantoise 5-0 Charleroi Charleroi
05/11 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 La Gantoise La Gantoise
19/01 18:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Charleroi Charleroi
04/09 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 La Gantoise La Gantoise
21/05 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-2 Charleroi Charleroi
30/04 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 La Gantoise La Gantoise
22/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-0 La Gantoise La Gantoise
12/09 16:00 La Gantoise La Gantoise 2-3 Charleroi Charleroi
10/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Charleroi Charleroi
22/11 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 La Gantoise La Gantoise
07/03 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-4 Charleroi Charleroi
04/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 La Gantoise La Gantoise
28/07 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 La Gantoise La Gantoise
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 La Gantoise La Gantoise
26/10 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
04/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Charleroi Charleroi
22/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 La Gantoise La Gantoise
21/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Charleroi Charleroi
27/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 La Gantoise La Gantoise
14/05 14:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Charleroi Charleroi
17/04 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 La Gantoise La Gantoise
20/01 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 La Gantoise La Gantoise
13/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 La Gantoise La Gantoise
08/11 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Charleroi Charleroi
08/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Charleroi Charleroi
11/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 La Gantoise La Gantoise
15/02 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 La Gantoise La Gantoise
18/10 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-2 Charleroi Charleroi
01/03 01:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
08/11 01:00 Charleroi Charleroi 0-1 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-2 Charleroi Charleroi
01/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 La Gantoise La Gantoise
11/12 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
22/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 La Gantoise La Gantoise
14/03 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
08/03 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 La Gantoise La Gantoise
09/11 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-3 Charleroi Charleroi
06/11 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 La Gantoise La Gantoise
01/02 18:00 Charleroi Charleroi 2-5 La Gantoise La Gantoise
31/08 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Charleroi Charleroi
03/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 La Gantoise La Gantoise
11/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 La Gantoise La Gantoise
27/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
25/08 19:30 Charleroi Charleroi 5-1 La Gantoise La Gantoise
17/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 La Gantoise La Gantoise
15/04 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-2 Charleroi Charleroi
21/11 19:30 La Gantoise La Gantoise 3-2 Charleroi Charleroi
19/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 La Gantoise La Gantoise
04/04 19:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Charleroi Charleroi
02/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 La Gantoise La Gantoise
25/10 19:30 Charleroi Charleroi 0-2 La Gantoise La Gantoise
23/10 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Charleroi Charleroi
21/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 La Gantoise La Gantoise
20/09 20:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 La Gantoise La Gantoise
24/08 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
