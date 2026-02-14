Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Charleroi accueillera La Gantoise en fin d'après-midi. Un match crucial pour les deux équipes dans la lutte pour le top 6.

En quittant Charleroi pour Gand au début du mois de décembre, Rik De Mil ne s'imaginait sans doute pas que lorsqu'il reviendrait au Mambourg avec les Buffalos deux mois plus tard, ce serait dans la perspective d'un duel crucial pour la course au top 6.

Gantois et Carolos sont en effet au coude à coude avec 33 points chacun, les deux poursuivants immédiats de Genk, qui a provisoirement repris deux unités d'avance à la sixième place grâce à sa victoire d'hier soir à Malines.

À qui profiteront les retrouvailles ?

Malgré la fatigue - mentale et physique - du match disputé à l'Union en Coupe, Hans Cornelis devrait aligner son onze type, en espérant que sa défense retrouve sa solidité du début d'année après les huit buts encaissés en 180 minutes. Pour cela, seul Lewin Blum (suspendu) manquera à l'appel. Pas un problème majeur vu la présence de Kévin Van den Kerkhof.

Côté gantois, Rik De Mil devra composer sans Siebe Van der Heyden, qui a lui aussi pris la carte jaune de trop. Hatim Es-Saoubi a pu reprendre part à l'entraînement durant la semaine et est une alternative valable pour le suppléer, tout comme Matties Volckaert, dont le replacement dans l'axe (son poste de prédilection) pourrait ouvrir le côté droit à Daiki Hashioka. En pointe, Wilfried Kanga se remet doucement de sa commotion cérébrale, sa situation est surveillée au jour le jour, il demeure fortement incertain.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler





La Gantoise : Roef - Hashioka, Volckaert, Paskotsi, Araujo - Lopes, Ito - Hong, Kadri, Skoras - Goore