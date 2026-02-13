Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

La Gantoise se déplace ce week-end au Sporting de Charleroi pour un duel important dans la course aux Champions' Play-offs. Pour l'entraîneur Rik De Mil, ce sera aussi un retour au Pays Noir, où il a été coach ces derniers mois.

Rik De Mil effectuera son premier retour à Charleroi depuis son départ vers La Gantoise. À la tête du club gantois, il retrouvera donc son ancienne équipe. "Est-ce que je vais me tromper de vestiaire ? Ça devrait encore aller. Il y a des missions plus compliquées."

"Ce sera évidemment spécial de revenir à Charleroi", a déclaré Rik De Mil en conférence de presse vendredi après-midi, à la veille du match face aux Zèbres. "Nous n’avons pas eu de contact cette semaine, chacun doit faire son travail."

"C’est logique. Je garde un regard très positif sur ma période à Charleroi. En un peu moins de deux ans, nous avons vécu beaucoup de choses. Le club sortait d’une période très difficile avec les playdowns et, pas à pas, nous avons réussi à remettre de la structure."

La situation de Wilfried Kanga suivie au jour le jour

Reste à savoir si tout le monde sera apte, à commencer par Wilfried Kanga, victime d’une commotion cérébrale la semaine dernière après un choc avec Leysen. "Nous devons évaluer la situation jour après jour. En début de semaine, cela n’allait pas du tout.



Entre-temps, cela va mieux. Nous aimerions évidemment qu’il soit présent samedi, mais pour ce type de blessure, je me laisse guider par le staff médical, qui veut attendre jusqu’au dernier moment avant de prendre une décision. Nous ne voulons prendre aucun risque," a-t-il conclu.