Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil retrouve Charleroi et son Mambourg aujourd'hui. Mais aussi des joueurs et un staff qu'il connaît bien.

Comme si ces retrouvailles manquaient de piquant, elles auront lieu dans le cadre de la lutte pour le top 6 entre deux équipes à deux points de Genk. Entre Rik De Mil et Hans Cornelis, il n'y aura pas de cadeau pendant 90 minutes.

Pourtant, les deux hommes s'estiment : "J'ai emmené Hans avec moi à Charleroi car je sentais qu'il y avait une connexion naturelle. Est-ce que j'ai voulu l'emmener avec moi à Gand ? Oui, mais j'avais promis de laisser l'ensemble de mon staff à Charleroi", explique De Mil au micro de DAZN.

Un respect mutuel

Et ce ne n'est pas la seule ancienne connaissance de son répertoire zébré qu'il a tenté de faire venir. La Gantoise a en effet tenté le coup (en vain) pour Stelios Andreou, désormais coéquipier d'Andi Zeqiri au Widzew Łódź, dans le championnat polonais.

Pour revenir à son départ du Sporting, Rik De Mil se réjouit de la bonne forme de l'équipe : "Je suis content qu'ils réussissent. En partant, l'intention n'était absolument pas de tout déstabiliser. Hans a travaillé très dur avec moi, je le considère comme un bon ami".

Autant dire que La Gantoise sera parfaitement brifée sur son adversaire du soir, dont De Mil connaît les moindres détails. Des détails qu'il ne se privera pas d'exploiter pour tenter, comme le Cercle et l'Union de prendre la défense à défaut.



