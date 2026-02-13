Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'était un match très important dans la lutte pour les Champions Playoffs qui était au programme ce vendredi : le KV Malines recevait Genk. Dans la douleur, les Limbourgeois ont été chercher trois points cruciaux.

La lutte pour le top 6 est dans la dernière ligne droite : chaque point perdu peut être décisif, et le classement se resserre de semaine en semaine. Le week-end passé, trois des équipes à la lutte pour une place dans les Champions Playoffs se sont ainsi inclinées, permettant au classement de se resserrer encore un peu plus. 

Ce vendredi, le KV Malines, bien installé dans le top 6, recevait le KRC Genk, qui pouvait s'y inviter en cas de victoire. Les Sang & Or avaient pris l'avantage via Myron Van Brederode à la 18e minute, mais les deux équipes arrivaient à la pause dos-à-dos, Aaron Bibout ayant égalisé à la 25e.

Genk met la pression sur Charleroi et Gand 

En seconde période, Malines reprenait l'avantage via Kerim Mrabti (49e, 2-1). Mais Genk pouvait compter sur son capitaine Bryan Heynen pour remettre les équipes à égalité un peu après l'heure de jeu (61e, 2-2).

Daan Heymans transformera ensuite un penalty obtenu à la 76e minute, et offrira ainsi trois points cruciaux aux Limbourgeois (2-3). Un résultat globalement mérité, le Racing ayant dominé la rencontre, que ce soit en termes de possession ou de tirs cadrés.

Lire aussi… Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles
Avec cette victoire, Genk dépasse Charleroi et La Gantoise, et s'installe à la sixième place. Ce samedi, les Zèbres et les Buffalos... s'affrontent : l'une des deux équipes risque donc de perdre gros dans la course aux Playoffs.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 24 52 15 7 2 40-13 27 P G P G G
2. STVV STVV 24 48 15 3 6 37-26 11 G G G P G
3. FC Bruges FC Bruges 24 47 15 2 7 45-29 16 G P G P G
4. Anderlecht Anderlecht 24 36 10 6 8 30-30 0 P P P P P
5. KV Malines KV Malines 25 36 9 9 7 32-29 3 P P P G P
6. KRC Genk KRC Genk 25 35 9 8 8 36-37 -1 P P G G G
7. La Gantoise La Gantoise 24 33 9 6 9 38-35 3 G G G P P
8. Charleroi Charleroi 24 33 9 6 9 32-30 2 G G G G P
9. Standard Standard 24 30 9 3 12 20-32 -12 P P P G P
10. Antwerp Antwerp 24 30 8 6 10 28-26 2 G P P G P
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 24 29 7 8 9 32-35 -3 P G P P G
12. Westerlo Westerlo 24 28 7 7 10 30-37 -7 P P P G P
13. OH Louvain OH Louvain 24 25 6 7 11 24-33 -9 P P P P G
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24 24 5 9 10 32-38 -6 P G P P G
15. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24 24 5 9 10 21-28 -7 P G P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 24 17 3 8 13 18-37 -19 P G P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (14/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00
"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

17:30
"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

17:00
"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

16:00
"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

16:30
Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

15:30
OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

12:40
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00
Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

11:30
Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

11:00
Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

10:30
1
"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

09:30
Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

10:00
Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

08:30
L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

09:00
Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

07:40
"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

08:00
Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

07:00
C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

07:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved