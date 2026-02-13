Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

C'était un match très important dans la lutte pour les Champions Playoffs qui était au programme ce vendredi : le KV Malines recevait Genk. Dans la douleur, les Limbourgeois ont été chercher trois points cruciaux.

La lutte pour le top 6 est dans la dernière ligne droite : chaque point perdu peut être décisif, et le classement se resserre de semaine en semaine. Le week-end passé, trois des équipes à la lutte pour une place dans les Champions Playoffs se sont ainsi inclinées, permettant au classement de se resserrer encore un peu plus.

Ce vendredi, le KV Malines, bien installé dans le top 6, recevait le KRC Genk, qui pouvait s'y inviter en cas de victoire. Les Sang & Or avaient pris l'avantage via Myron Van Brederode à la 18e minute, mais les deux équipes arrivaient à la pause dos-à-dos, Aaron Bibout ayant égalisé à la 25e.

Genk met la pression sur Charleroi et Gand

En seconde période, Malines reprenait l'avantage via Kerim Mrabti (49e, 2-1). Mais Genk pouvait compter sur son capitaine Bryan Heynen pour remettre les équipes à égalité un peu après l'heure de jeu (61e, 2-2).

Daan Heymans transformera ensuite un penalty obtenu à la 76e minute, et offrira ainsi trois points cruciaux aux Limbourgeois (2-3). Un résultat globalement mérité, le Racing ayant dominé la rencontre, que ce soit en termes de possession ou de tirs cadrés.

Lire aussi… Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles›

Avec cette victoire, Genk dépasse Charleroi et La Gantoise, et s'installe à la sixième place. Ce samedi, les Zèbres et les Buffalos... s'affrontent : l'une des deux équipes risque donc de perdre gros dans la course aux Playoffs.