Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Faudrait-il instaurer un mercato des entraîneurs ? Oui, selon Rik De Mil, qui s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse avant de retrouver son ancien club, le Sporting Charleroi.

Être entraîneur dans le football professionnel est probablement le métier le moins stable de notre pays. Durée moyenne d'un mandat ? Un an, et encore. Quelques défaites de rang suffisent parfois à rompre la confiance d'une direction.

Cette saison, Rik De Mil a lui-même été recruté par La Gantoise pour pallier le départ d'Ivan Leko, parti remplacer Nicky Hayen au Club de Bruges. Plus tôt dans la saison, De Mil avait aussi été sollicité par l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Sébastien Pocognoli, mais Mehdi Bayat s'était opposé à son départ.

Un mercato des entraîneurs, comme pour les joueurs ?

Interrogé sur cette valse des entraîneurs qui touche, cette année encore, notre Jupiler Pro League, Rik De Mil a proposé une idée novatrice en conférence de presse avant un déplacement dans son ancien stade, au Sporting Charleroi. Selon lui, il ne devrait pas être possible de débaucher l'entraîneur d'une autre équipe aussi facilement.

"Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs, vous savez. C'est un manège, et j'en fais partie également. Nous sommes pris dans un cercle vicieux. Les clubs licencient leurs entraîneurs beaucoup trop vite, ce qui n'est pas bon pour notre football. Il y a trop peu de stabilité. C'est pour ça que les coachs sont plus enclins eux-mêmes à partir pour relever un nouveau défi."

"Peut-être faudrait-il aussi créer une période de transferts pour les entraîneurs ? Ou instaurer une règle obligeant un club qui se sépare de son entraîneur en pleine saison à recruter un nouveau T1 qui soit libre de tout contrat. Je réfléchis à voix haute, mais ce n'est pas normal que quelqu'un qui soit en place depuis un an soit déjà le plus ancien du championnat", a appuyé Rik De Mil. Une idée pas si farfelue.