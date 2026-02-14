Suis Standard - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 14/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin
Le Standard de Liège reçoit le leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin pour le compte de la 25e journée.

Les Rouches se sont largement inclinés face au Club de Bruges (3-0) le week-end dernier. Côté bruxellois, la confiance est pleinement de mise. Après un succès (2-1) face à la RAAL La Louvière dimanche dernier, les hommes de David Hubert se sont imposés (4-1) face au Sporting de Charleroi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique et ont donc validé leur billet pour la finale.

Le Standard pourra compter sur les retours d'Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma et Mohamed El Hankouri. Matthieu Epolo, Casper Nielsen et Steeven Assengue sont toujours blessés tandis qu'Ibe Hautekiet est incertain.

À l'Union Saint-Gilloise, Kjell Scherpen est toujours blessé, tout comme Mamadou Thierno Barry, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez.

Le point sur le classement

Les hommes de Vincent Euvrard sont actuellement 9es de Pro League. Avec 30 unités, ils sont à cinq points du sixième, le KRC Genk, qui s'est imposé contre Malines (2-3) ce vendredi.


L'Union Saint-Gilloise trône toujours en tête du championnat avec 52 points. Les Bruxellois ont quatre points d'avance sur STVV, 2e, et cinq sur le Club de Bruges, 3e.

Prono Standard - Union SG

Partage
Union SG gagne
Standard Standard gagne Partage Union SG Union SG gagne
8.9% 11.39% 79.72%
Les plus populaires
1-2
(70x)		 0-2
(68x)		 1-3
(40x)

Comparatif Standard - Union SG

Classement

10
1

Points

30
52

Gagner

9
15

Perdre

12
2

Buts inscrits

20
40

Buts reçus

32
13

Cartes jaunes

49
58

Cartes rouges

7
1

face-à-face remportés

2
3
7
16/08 20:45 Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
09/03 19:15 Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
20/09 20:45 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
25/02 18:30 Union SG Union SG 2-1 Standard Standard
04/08 20:45 Standard Standard 0-1 Union SG Union SG
18/02 20:45 Union SG Union SG 2-4 Standard Standard
13/11 16:00 Standard Standard 2-3 Union SG Union SG
03/04 13:30 Standard Standard 1-3 Union SG Union SG
28/08 20:45 Union SG Union SG 4-0 Standard Standard
30/06 18:05 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
28/04 20:30 Standard Standard 3-1 Union SG Union SG
14/04 20:30 Union SG Union SG 2-2 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
