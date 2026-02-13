Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Derrière la success story de l'Union Saint-Gilloise se cachent des sacrifices. Alex Muzio, président du club, en a dévoilé un particulièrement surprenant.

Alex Muzio est l'un des architectes de la renaissance de l'Union Saint-Gilloise. Arrivé en 2018 au club, il avait à l'époque acheté le club avec son ami Tony Bloom contre environ 7 millions d'euros. Depuis, l'Union est remontée en D1A en 2021 et a rapidement connu des succès énormes, qui ont stabilisé la situation du club sur le plan financier.

Mais à l'époque, Muzio faisait un pari fou. "Durant les premières années, l'Union perdait beaucoup d'argent, de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre à l'époque, c'est vrai", se rappelle l'homme d'affaires anglais, invité du podcast MIDMID de Playsports.

Le pari fou d'Alex Muzio avec l'Union

En 2023, il a pourtant dû investir encore un peu plus dans le club, en raison de la qualification de l'USG pour l'Europa League, à laquelle participait Brighton & Hove Albion, l'autre club de Tony Bloom. "Le fait que Tony soit propriétaire à 90% de l'Union ne convenait pas à l'UEFA. Une solution devait être trouvée et celles qui s'offraient à Tony n'étaient pas idéales", explique Alex Muzio.

"J'ai donc proposé d'acheter des parts, et pour ce faire, je devais vendre ma maison. Il s'est avéré que c'était la moins mauvaise des options", résume-t-il. "Ce n'est pas une façon de parler, j'ai vraiment vendu ma maison. Ou plutôt hypothéqué afin de prendre un nouveau prêt", précise ensuite Muzio, qui a été soutenu par sa femme dans cette entreprise un peu folle.



"Ma femme sait à quel point l'Union est importante dans ma vie. Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet. Elle m'a donc dit qu'il fallait que je le fasse car si l'alternative était "plus d'Union", je serais très malheureux. C'est de l'amour, pas vrai ?", conclut-il en souriant.