Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Derrière la success story de l'Union Saint-Gilloise se cachent des sacrifices. Alex Muzio, président du club, en a dévoilé un particulièrement surprenant.

Alex Muzio est l'un des architectes de la renaissance de l'Union Saint-Gilloise. Arrivé en 2018 au club, il avait à l'époque acheté le club avec son ami Tony Bloom contre environ 7 millions d'euros. Depuis, l'Union est remontée en D1A en 2021 et a rapidement connu des succès énormes, qui ont stabilisé la situation du club sur le plan financier.

Mais à l'époque, Muzio faisait un pari fou. "Durant les premières années, l'Union perdait beaucoup d'argent, de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre à l'époque, c'est vrai", se rappelle l'homme d'affaires anglais, invité du podcast MIDMID de Playsports.

Le pari fou d'Alex Muzio avec l'Union

En 2023, il a pourtant dû investir encore un peu plus dans le club, en raison de la qualification de l'USG pour l'Europa League, à laquelle participait Brighton & Hove Albion, l'autre club de Tony Bloom. "Le fait que Tony soit propriétaire à 90% de l'Union ne convenait pas à l'UEFA. Une solution devait être trouvée et celles qui s'offraient à Tony n'étaient pas idéales", explique Alex Muzio.

"J'ai donc proposé d'acheter des parts, et pour ce faire, je devais vendre ma maison. Il s'est avéré que c'était la moins mauvaise des options", résume-t-il. "Ce n'est pas une façon de parler, j'ai vraiment vendu ma maison. Ou plutôt hypothéqué afin de prendre un nouveau prêt", précise ensuite Muzio, qui a été soutenu par sa femme dans cette entreprise un peu folle.


"Ma femme sait à quel point l'Union est importante dans ma vie. Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet. Elle m'a donc dit qu'il fallait que je le fasse car si l'alternative était "plus d'Union", je serais très malheureux. C'est de l'amour, pas vrai ?", conclut-il en souriant. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (14/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG

Plus de news

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00
Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

11:30
Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

11:00
Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

10:30
"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

09:30
Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

10:00
Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

08:30
L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

09:00
Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

07:40
"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

08:00
Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

07:00
C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

07:20
1
L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

23:17
Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

19:00
Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

23:40
1
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

22:28
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00
Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

21:40
1
Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

21:20
1
Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

21:00
1
Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
3
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

16:00
"La communion avec les supporters était incroyable" : Jérémy Taravel a marqué des points

"La communion avec les supporters était incroyable" : Jérémy Taravel a marqué des points

00:02
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved