"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

La qualité du recrutement de l'Union depuis la remontée en D1A a été soulignée à de nombreuses reprises. On peut donc être surpris que le président de l'USG affirme... ne jamais visionner les joueurs ciblés !

Depuis la remontée de l'Union Saint-Gilloise en D1A, l'une des grandes forces du club a été sa qualité de scouting. Chaque été, la RUSG perd plusieurs cadres, qu'on pense bien souvent irremplaçables. Mais à chaque fois, le club fait des merveilles : qu'on pense, aujourd'hui, à la réussite d'un Promise David débarqué d'Estonie ou au transfert récent de Mateo Biondic depuis la D3 allemande, comme Deniz Undav à l'époque.

On le sait : ces réussites sont dues à un screening particulièrement poussé de la part des scouts et data analysts, notamment sur le plan comportemental. Mais Alex Muzio, président du club, a révélé une information pour le moins surprenante.

Alex Muzio ne visionne pas les recrues de l'Union

Invité du podcast MIDMID de Playsport, Muzio a en effet affirmé qu'il refusait catégoriquement de visionner la moindre image des joueurs ciblés par le club. "Je mets un point d'honneur à ne pas les voir jouer", assure-t-il devant un plateau un peu surpris.

"Je suis très impliqué dans les transferts dans le sens où je fournis à notre équipe de data les profils que nous voyons, j'établis un profil très précis. Mais je ne regarde jamais d'images des joueurs. C'est délibéré", assure Alex Muzio.

"J'ai l'esprit très mathématique, donc je peux faire très facilement un profil en termes de background, leur profil statistique, médical, son salaire, s'il colle à l'équipe etc... Mais ce que je ne veux absolument pas faire, c'est voir jouer un joueur cinq minutes et le trouver bon ou mauvais", explique-t-il. "Chris (O'Loughlin, directeur sportif) regarde énormément d'images avant toute signature, bien sûr, mais c'est différent, c'est son job". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

