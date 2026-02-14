Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Jour de Saint-Valentin, mais aussi de 25ᵉ journée de Jupiler Pro League, ce samedi. Voici les compositions probables de la rencontre entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise.

Largement battu au Club de Bruges le week-end dernier, le Standard enchaîne avec l'autre grand candidat au titre, l'Union Saint-Gilloise, qui se déplace à Sclessin ce samedi soir.

Chez les Rouches, une incertitude existe dans le secteur défensif et concerne Ibe Hautekiet, légèrement blessé. Devant Lucas Pirard, on devrait donc retrouver une ligne composée de Marlon Fossey, Josué Homawoo, David Bates, Henry Lawrence et Gustav Mortensen, sauf si Hautekiet est finalement disponible. Il remplacerait alors Lawrence dans ce onze de base.

Au milieu de terrain, Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma sont de retour et pourront reformer l'entrejeu qui avait bien performé contre Anderlecht. Pour le secteur offensif, Rafiki Saïd est attendu dans le onze de base, au même titre que Dennis Ayensa. Pour cette rencontre, Matthieu Epolo, Casper Nielsen et Steeven Assengue sont blessés.

Pas vraiment de surprise à l'Union ?

Pour l'Union, Kjell Scherpen est toujours blessé et donc remplacé par Vic Chambaere. La défense à trois, quant à elle, devrait être composée de Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Fedde Leysen.

Au milieu de terrain, Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane et Anouar Ait El-Hadj sont attendus, au même titre qu'Anan Khalaili et Guilherme sur les côtés. En pointe, le duo Mohammed Fuseini – Promise David devrait être choisi par David Hubert. Au même titre que Scherpen, Mamadou Thierno Barry, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez sont blessés.



Lire aussi… "Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise›

Les compositions probables de Standard - Union

La composition probable du Standard : Pirard – Fossey, Lawrence (Hautekiet), Bates, Homawoo, Mortensen – Karamoko, Ilaimaharitra, Teuma – Saïd, Ayensa.

La composition probable de l'Union : Chambaere – Mac Allister, Burgess, Leysen – Van de Perre, Zorgane, El Hadj – Khalaili, Guilherme – Fuseini, David.