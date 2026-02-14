"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale
Photo: © photonews

David Hubert et l'Union Saint-Gilloise seront attendus de pied ferme au Standard ce soir. L'entraîneur bruxellois préface la rencontre...et déjà la finale de la Coupe contre Anderlecht.

Pour son anniversaire (c'était jeudi), David Hubert a reçu une finale de Coupe contre Anderlecht. Une affiche symbolique pour celui qui avait été privé de finale par le Sporting la saison dernière. Au printemps, les deux parties se retrouveront avec un enjeu de taille : le premier trophée de la carrière d'entraîneur d'Hubert ou le premier trophée des Mauves depuis 2017.

"Si j’ai regardé leur match ? Oui, la première mi-temps par intérêt pour le football, comme je regarderai aussi d’autres matches ce week-end. Ce sera une belle finale lors du dernier mois de compétition", explique le coach unioniste en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Un rendez-vous attendu

Il ne minimise pas l'importance que prendra cette rencontre : "Je suis né à Bruxelles. J’ai grandi dans le Brabant flamand mais en faisant mes études dans la capitale. Mes parents sont ensuite partis dans le Brabant wallon, même si moi je n’y ai pas vécu. Ce derby, c’est une belle affiche. Le stade sera sold out. Cela se jouera entre deux clubs historiques. Mais avant cela, on a un autre adversaire historique à rencontrer ce week-end".

Cet autre adversaire historique, ce sera le Standard, à qui l'Union rend visite ce soir. Les Rouches restent sur une défaite 3-0 au Club de Bruges et n'ont jamais battu l'Union à Sclessin depuis le retour des Bruxellois en première division. Mais la dernière partition rouche à domicile a été plutôt convaincante contre Anderlecht, précipitant le C4 du successeur d'Hubert au Sporting.

Lire aussi… LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin
"Ce ne sera pas un match facile. Ils ont joué un match référence contre Anderlecht et voudront sûrement rééditer cette performance. Ils auront leurs supporters avec eux face au champion de Belgique et avec plusieurs ex-Unionistes. Ce sera l'un des matchs de l'année pour eux, nous devons aborder cette rencontre comme le match le plus important de notre saison", conclut Hubert.

