🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

Teddy Teuma retrouve l'Union Saint-Gilloise avec le Standard. Un match qui fait forcément remonter quelques souvenirs.

En ce samedi de Saint Valentin, plusieurs retrouvailles sont au programme en Pro League. On pointe notamment celles de Rik De Mil avec Charleroi, mais aussi celles de Casper Nielsen et plus particulièrement de Teddy Teuma avec l'Union Saint-Gilloise.

L'international maltais garde d'assez bons souvenirs des matchs entre le Standard et l'Union. Au-delà du 6 sur 6 réalisé à Sclessin sous les couleurs saint-gilloises, Teuma avait marqué lors de sa première visite en bords de Meuse (en 2021/2022) et servi un assist à Christian Burgess un an plus tard.

Après le Parc Duden, Teuma veut faire revibrer Sclessin

Et quel but : s'il serait un peu exagéré d'écrire que les filets en tremblent encore, l'ancien chouchou du Parc Duden avait inscrit un véritable bijou en pleine lucane, d'une reprise pleine de spontanéité sur un deuxième ballon à l'issue d'un corner.

Une frappe limpide qui vient rappeler à elle seule la qualité de son pied gauche. Pas encore décisif depuis son arrivée chez les Rouches, il ne serait pas contre de reproduire le même geste face à ses anciennes couleurs.



Malgré tout ce qu'ils ont traversé ensemble, il ne se privera en tout cas de mettre le pied s'il croise Christian Burgess ou Ross Sykes, ses derniers anciens coéquipiers demeurant des les rangs unionistes.