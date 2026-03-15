Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

Vincent Euvrard était logiquement déçu après le partage du Standard à l'Antwerp. Voici l'analyse que le T1 des Rouches a livrée en conférence de presse.

En supériorité numérique pour les vingt dernières minutes, et malgré le penalty manqué par Marco Ilaimaharitra juste avant, le Standard avait encore toutes les cartes en main pour s'imposer à l'Antwerp, ce dimanche. Ce ne fut cependant pas le cas pour les Rouches, qui ont concédé un but à 11 contre 11 et qui ont égalisé en fin de match via Tobias Mohr, en vain.

C'est donc un Vincent Euvrard déçu qui s'est présenté dans la conférence de presse du Bosuil. Le T1 des Rouches estime que son équipe devait toujours remporter cette rencontre. "C'est un match que l'on doit gagner. À la pause, on doit déjà mener au score après nos grosses occasions qu'on ne concrétise pas bien. Pour le reste, en première période, on s'est mis en danger avec quelques pertes de balles cruciales dans l'axe.

"On n'a pas bien du tout commencé la seconde période, le premier quart d'heure était pour eux. Après les trois changements à l'heure de jeu (Abid, Nguene et Teuma sont montés au jeu), on a repris le match en main avec deux grosses occasions. Ensuite, une autre opportunité avec le tir de Nguene que Lawrence reprend, la faute et le penalty."

Au Standard, le collectif est coupable

"On le rate, ils tombent à dix, et on prend un but en infériorité numérique, ce qui ne peut jamais arriver. Il faut mieux défendre ces moments-là en contre-attaque. On parvient tout de même à égaliser, mais dans les sept dernières minutes, on s'est trop précipités pour mettre le ballon dans la boîte alors qu'il fallait une passe supplémentaire. On a joué le match qu'il fallait, avec beaucoup d'occasions créées et peu concédées, mais le football est parfois drôle et tu ne gagnes pas un match que tu dois absolument gagner, malheureusement à un moment crucial de la saison."

À l'heure d'écrire ces lignes, le Standard n'est pas encore mathématiquement éliminé de la course aux Champions Play-Offs, mais pourrait l'être dès ce soir en cas de victoire de Malines contre Anderlecht. Un motif de déception énorme pour les Liégeois.



Lire aussi… Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp›

"Le coupable, c'est l'équipe. On encaisse et on perd ensemble comme on a gagné ensemble la semaine dernière. Ce n'est pas ici que l'on perd les Champions Play-Offs mais durant toute la saison où on a fait preuve d'instabilité. On a livré de bien moins bons matchs que celui-ci, même si avant la pause, ce n'était pas assez bon dans le contrôle du ballon et de la possession", a conclu Vincent Euvrard.