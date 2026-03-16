Le Standard n'en veut pas à Marco Ilaimaharitra : "On a eu assez d'occasions pour mettre quatre buts"

Vincent Euvrard n'en voulait pas à Marco Ilaimaharitra, qui a manqué un penalty pouvant mettre le Standard sur la voie des trois points à l'Antwerp. Selon lui, son équipe s'est créé suffisamment d'occasions pour marquer trois ou quatre buts au Bosuil.

Auteur d'une prestation délicate au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra avait l'occasion de tout faire oublier en ouvrant le score sur penalty pour le Standard à l'Antwerp.

Raté, pour le capitaine des Rouches en l'absence de Marlon Fossey, qui a vu son envoi repoussé par un excellent Brandon Nozawa. Le tournant de la rencontre, assurément, même si en conférence de presse, Vincent Euvrard ne voulait pas rejeter la faute sur le milieu de terrain malgache, qui s'est excusé auprès des supporters au coup de sifflet final.

"Un penalty raté, c'est un fait de jeu, ça arrive. D'autres joueurs ont raté de grosses occasions aujourd'hui. Il a pris ses responsabilités et il en avait déjà marqué trois cette saison", défendait le T1 des Rouches.

Le Standard a eu les occasions pour marquer "trois ou quatre buts" à l'Antwerp

Le constat est clair : ce n'est pas au Bosuil que le Standard a perdu son ticket pour les Champions Play-Offs, mais plutôt à Sclessin, avec son triste bilan de 3 points sur 15 face aux cinq derniers du classement.

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"On devait gagner ce match, mais il y a eu bien d'autres moments où on a moins bien joué que ça. La possession n'était pas assez fluide et on a manqué de qualité en première période, mais on s'est tout de même créé suffisamment d'occasions pour mettre trois ou quatre buts", soufflait Vincent Euvrard.