Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

Le Standard a sans doute dit adieu au top 6 en ne parvenant pas à gagner à l'Antwerp. De quoi donner le ton d'une fin de saison morose ?

Le Standard ne peut s'en prendre qu'à lui-même après ce partage à l'Antwerp. Sur Vivacité, Guillaume Gillet estime que les Rouches sont à leur place en dehors du top 6. Il pointe une statistique marquante : l'équipe n'est jamais parvenue à enchaîner deux victoires de suite cette saison. Une première depuis le règne de Luka Elsner.

"Il faudrait quand même beaucoup de miracles pour que le Standard soit dans ces Playoffs 1, mais c’est encore mathémtiquement possible. Le simple fait qu’il soit encore en course, ça reste quand même assez incroyable. Une équipe qui n’arrive pas à faire à un moment donné une belle série, normalement, ça végète dans le ventre mou", commence Gillet.

"Par rapport au match, ils ont eu les possibilités pour le remporter. Le pénalty évidemment, et puis la grosse occasion d’Ibe Hautekiet. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment le garçon a tiré là. Aujourd’hui il est certainement, comme Marco Ilaimaharitra, très mal, parce que le Standard pouvait faire une opération en or", poursuit le Liégeois.

Quelle fin de saison pour le Standard ?

Des faits de match qui envoient les Rouches droit vers les Europe Playoffs. Une compétition souvent synonyme de désintérêt et de fin de saison poussive. La dernière victoire dans ces Playoffs remonte...au 8 mai 2021.

"Évidemment, le plus important, c’est le premier match. Il va déterminer un peu les ambitions de l'équipe. On verra aussi le calendrier, mais normalement c’est une équipe qui, avec les qualités qu’elle a et les adversaires qui risquent de se présenter devant elle, se doit de jouer sa carte à fond", estime Gillet.



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"Après, je trouve qu’il y aura quand même des matchs assez sympas, à voir la composition officielle en fonction des résultats de la semaine prochaine. Pour le Standard, c’est plus un mauvais sort qu’il faut conjurer", conclut-il.