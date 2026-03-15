Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp

Accroché à l'Antwerp, le Standard a abandonné ses derniers espoirs de disputer les Champions Play-Offs ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Lucas Pirard (5)

Un jeu au pied toujours aussi peu académique. Ne peut rien sur la frappe puissante de Valencia, qui fait mouche. Quasiment rien d'autre à se mettre sous la dent.

Henry Lawrence (6)

Du pain sur la planche avec les montées de Foulon. Quelques moments d'inattention qui ne sont pas dans ses habitudes. Une belle occasion où il met un peu trop de temps avant d'armer (27e) et plusieurs situations où il s'est retrouvé en position dangereuse, dont une où il a provoqué un penalty à vingt minutes du terme, manqué par Ilaimaharitra.

Ibe Hautekiet (6)



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Toujours au contact de Kerk pour l'empêcher de démarrer son action. Un bon match aussi face au dangereux Vincent Janssen. Une erreur qui aurait pu coûter cher, avec une très mauvaise lecture sur une passe en profondeur vers Kerk. Homawoo l'a bien couvert. Un gros raté sur une action qui aurait dû permettre au Standard d'égaliser (86e).

David Bates (5)

Un match pas évident avec Vincent Janssen dans la zone. Quelques frayeurs, des duels gagnés et d'autres perdus face au Néerlandais, qui a essayé de le sortir de position en décrochant. Un bon match de l'Écossais, avec aussi plusieurs tentatives de passes dégagées de la tête.

Josué Homawoo (5)

Plusieurs fois pris à revers par Valencia. Jouer dans son dos était d'ailleurs la stratégie claire de l'Antwerp en seconde période. Auteur, par contre, d'un superbe retour sur Kerk pour couvrir l'erreur de Hautekiet.

Gustav Mortensen (6)

Son superbe centre aurait dû permettre à Lawrence de marquer. A bien géré le duo Valencia - Renders et continue de s'affirmer comme une bonne surprise. Moins de montées que dans d'autres matchs, mais elles ont souvent été dangereuses.

Marco Ilaimaharitra (3)

Presque toujours un temps en retard sur le jeu, il n'a pas récupéré beaucoup de ballons, s'est montré rapidement dépassé et a encore eu du déchet dans son jeu de passe, notamment long. Manque le penalty du 0-1, arrêté par Nozawa.

Ibrahim Karamoko (5)

Comme à son habitude, des duels gagnés et des ballons dégagés devant la défense. A souvent cherché Ayensa et Said dans la profondeur, avec une réussite variable. Doit encore veiller à ses pertes de balle qui peuvent coûter cher et à ses prises de risque pas toujours contrôlées. Le meilleur dans l'entrejeu, malgré tout, ce qui n'était pas très compliqué avec les prestations d'Ilaimaharitra et Nielsen.

Casper Nielsen (4)

De retour dans le onze de base, clairement pas encore à son meilleur niveau. Un impact très faible dans l'entrejeu. Remplacé logiquement après une heure.

Rafiki Saïd (5)

Une toute belle occasion manquée en milieu de première mi-temps. Moins menaçant qu'à son habitude, il n'a pas réussi à créer des occasions, et donc à faire la différence.

Dennis Ayensa (5)

La grosse occasion de Lawrence permise par son décrochage montre le bien qu'il peut amener, mais son rendement est resté faible et son jeu en déviation pas assez solide.

Adnane Abid (5)

A amené un peu moins que Nguene et Teuma, mais si le Standard était plus dangereux grâce aux trois changements à l'heure de jeu, c'était aussi grâce à lui. Dommage pour les quelques contrôles qui ont anéanti une action.

Bernard Nguene (7)

Une remontée de balle qui amène une occasion dès sa montée au jeu. Une frappe dans la foulée quelques secondes avant laquelle Lawrence obtient un penalty.

Teddy Teuma (8)

Nuit et jour avec Nielsen dans la construction du jeu. Le Standard a l'air d'une équipe qui sait comment jouer avec lui, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Une montée au jeu qui rend ses absences d'autant plus dommageables.

Non notés : Thomas Henry, Tobias Mohr