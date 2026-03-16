De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer"

De retour dans le onze de base du Standard, Casper Nielsen ne peut pas encore bouger son bras comme il l'entend. Le milieu de terrain danois n'a plus de douleurs, mais envisagera tout de même la possibilité d'une nouvelle opération après la saison.

En témoigne l'absence de célébration après le but de Tobias Mohr pour ne pas perdre une seconde, les joueurs du Standard ont poussé jusqu'au bout pour s'imposer à l'Antwerp, ce dimanche. Les Rouches avaient donc la tête basse au coup de sifflet final, à l'image de Casper Nielsen, qui s'est présenté à notre micro.

"La déception est grande. On a fait ce que le coach nous a demandé, avec un bon plan de jeu. On a eu des occasions en première mi-temps où on aurait dû en tirer davantage. On est rentrés à la pause en confiance, on se sentait bien. Après la carte rouge, c'était le moment de faire la différence, et c'est le contraire qui s'est produit."

"On avait déjà eu des occasions avant la carte rouge, mais oui, on devait faire mieux. On a vu à la fin que quand on a égalisé, on a poussé pour en mettre un de plus, mais c'était compliqué. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on perd les Champions Play-Offs, même si les trois points auraient fait une grande différence."

Casper Nielsen a besoin de retrouver du rythme au Standard

De retour dans le onze de base, le Danois a vécu une rencontre mitigée, dans un rôle plus offensif que celui qu'il a l'habitude d'occuper. Titularisé pour la première fois depuis la mi-janvier, le joueur de 31 ans a encore besoin de rythme pour revenir à 100 %.

"C'est la première fois en sept semaines, donc c'était compliqué. Mais c'était bien d'être de retour et de jouer. Je dois prendre des minutes pour revenir à mon niveau. J'avais un travail différent aujourd'hui, un peu en dehors de ma position, et ce n'était pas mal."



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On verra après la saison si je dois faire une autre opération"

"J'espère continuer à construire pour être de retour à 100 % dans les semaines prochaines, mais c'était bien de jouer 60 minutes après une période difficile pour moi, l'une des plus difficiles, car c'était plus sérieux que je pensais. Je peux presque utiliser normalement mon bras mais je dois encore faire attention, on verra après la saison si je dois faire une autre opération."

"Je n'ai plus mal, mais je ne peux pas le bouger comme je peux. C'était difficile, mais maintenant ça va, je peux prendre quelques coups et sourire. Même si bien sûr, ce sera de mieux en mieux dans les semaines à venir", a conclu Casper Nielsen.