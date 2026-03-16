Interview 🎥 Pas facile, pour Ibe Hautekiet, d'expliquer son énorme raté : "C'est allé très vite"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
🎥 Pas facile, pour Ibe Hautekiet, d'expliquer son énorme raté : "C'est allé très vite"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Auteur du raté du week-end, voire du raté de la saison, Ibe Hautekiet n'avait pas vraiment les mots après le partage du Standard à l'Antwerp. Vincent Euvrard a tenté d'analyser la phase et ne rejetait pas la faute sur son défenseur.

Cette phase aurait pu permettre au Standard d'avoir cinq minutes en plus pour inscrire le deuxième but à l'Antwerp. Esseulé au petit rectangle, Ibe Hautekiet n'a pas su trouver le côté opposé et a vu sa tentative repoussée à même la ligne.

Le raté du week-end, et assurément l'un des ratés de l'année, fait déjà le tour de différents comptes étrangers sur les réseaux sociaux. Une phase sur laquelle est revenu Vincent Euvrard en conférence de presse au Bosuil, après le partage des Rouches.

"C'est clair qu'il le contrôle et que le ballon n'est pas bien devant son pied pour qu'il puisse tirer dans le côté libre. Il a des responsabilités, mais il n'est pas coupable. Sur leur but, on est en 5 contre 3 sur une action défensive et on les laisse passer trop facilement. Le coupable, c'est l'équipe."

Le raté incompréhensible d'Ibe Hautekiet

Auteur d'un superbe but au Racing Genk, Ibe Hautekiet a cette fois manqué l'immanquable. Très souvent envoyé devant la presse lorsque le Standard est battu, le défenseur central n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé.

"Oui, c'est allé très vite et malheureusement, le défenseur la sauve sur la ligne...", répondait-il simplement dans la zone mixte du Bosuil. Nul ne sait si le Standard aurait pu arracher les trois points sur le fil en égalisant un peu plus tôt, mais il s'agit en tout cas d'une phase qui n'a pas fini de faire parler.

Lire aussi… De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer"

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard
Ibe Hautekiet

Plus de news

De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer" Interview

De retour avec le Standard, mais pas encore tranquille ? "On verra après la saison s'il faut réopérer"

17:00
"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard Interview

"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard

14:00
Un joueur du Club de Bruges envisage son départ : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

Un joueur du Club de Bruges envisage son départ : "Tout ce que je veux, c'est jouer"

18:00
Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

10:30
L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"

L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"

17:30
Semaine couperet pour le Racing Genk : un soutien de poids pour Nicky Hayen et ses hommes à Fribourg

Semaine couperet pour le Racing Genk : un soutien de poids pour Nicky Hayen et ses hommes à Fribourg

16:30
"Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

"Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

16:00
Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui

Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui

15:00
10 millions d'amende et interdit de recruter avec sursis : un grand club dans le viseur de la Premier League

10 millions d'amende et interdit de recruter avec sursis : un grand club dans le viseur de la Premier League

15:40
Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

14:40
2
Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

09:00
La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

09:00
2
Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat Réaction

Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat

12:40
Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

12:20
Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

13:30
Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

13:00
Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

12:00
Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013 Avis

Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013

11:40
"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

11:20
Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

11:00
Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

20:00
11
Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

10:00
Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp Analyse

Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp

18:40
12
Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

15/03
"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

09:30
"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

08:30
1
"Nous avons un complexe à domicile" : un coach de Pro League vide son sac

"Nous avons un complexe à domicile" : un coach de Pro League vide son sac

08:00
"Anderlecht n'est pas le club favori du coach" : le bourreau du Sporting était en mission

"Anderlecht n'est pas le club favori du coach" : le bourreau du Sporting était en mission

07:40
🎥 Le tournant du match ? Jérémy Taravel refuse de faire d'Adriano Bertaccini son bouc émissaire

🎥 Le tournant du match ? Jérémy Taravel refuse de faire d'Adriano Bertaccini son bouc émissaire

07:20
4
Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée

Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée

06:30
Deux matchs nuls, Stockay rejoint au bout du suspense et Habay s'impose : le résumé de la D1 ACFF

Deux matchs nuls, Stockay rejoint au bout du suspense et Habay s'impose : le résumé de la D1 ACFF

07:00
La RAAL s'offre le Cercle de Bruges et relance la lutte pour éviter les Relegation Play-Offs

La RAAL s'offre le Cercle de Bruges et relance la lutte pour éviter les Relegation Play-Offs

23:05
Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

22:30
"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

22:00
"Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht

"Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht

21:40
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved