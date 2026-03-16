🎥 Pas facile, pour Ibe Hautekiet, d'expliquer son énorme raté : "C'est allé très vite"

Auteur du raté du week-end, voire du raté de la saison, Ibe Hautekiet n'avait pas vraiment les mots après le partage du Standard à l'Antwerp. Vincent Euvrard a tenté d'analyser la phase et ne rejetait pas la faute sur son défenseur.

Cette phase aurait pu permettre au Standard d'avoir cinq minutes en plus pour inscrire le deuxième but à l'Antwerp. Esseulé au petit rectangle, Ibe Hautekiet n'a pas su trouver le côté opposé et a vu sa tentative repoussée à même la ligne.

Le raté du week-end, et assurément l'un des ratés de l'année, fait déjà le tour de différents comptes étrangers sur les réseaux sociaux. Une phase sur laquelle est revenu Vincent Euvrard en conférence de presse au Bosuil, après le partage des Rouches.

"C'est clair qu'il le contrôle et que le ballon n'est pas bien devant son pied pour qu'il puisse tirer dans le côté libre. Il a des responsabilités, mais il n'est pas coupable. Sur leur but, on est en 5 contre 3 sur une action défensive et on les laisse passer trop facilement. Le coupable, c'est l'équipe."

Le raté incompréhensible d'Ibe Hautekiet

Auteur d'un superbe but au Racing Genk, Ibe Hautekiet a cette fois manqué l'immanquable. Très souvent envoyé devant la presse lorsque le Standard est battu, le défenseur central n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé.

"Oui, c'est allé très vite et malheureusement, le défenseur la sauve sur la ligne...", répondait-il simplement dans la zone mixte du Bosuil. Nul ne sait si le Standard aurait pu arracher les trois points sur le fil en égalisant un peu plus tôt, mais il s'agit en tout cas d'une phase qui n'a pas fini de faire parler.



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