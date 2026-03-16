"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard

Joseph Oosting n'était pas content malgré le point pris par son équipe en infériorité numérique. Les Anversois ont ouvert le score et devaient garder leur avantage, tandis que l'expérimenté Daam Foulon n'aurait jamais dû recevoir deux cartes jaunes en si peu de temps, selon le Néerlandais.

"Ce n'était pas un grand match", constatait Joseph Oosting en conférence de presse après le partage entre l'Antwerp et le Standard, ce dimanche au Bosuil. "C'est dommage de ne pas avoir pu obtenir les trois points ici", regrettait-il.

En première période, c'est pourtant le Standard qui a pris le contrôle du ballon. Une situation voulue par Joseph Oosting. "Nous nous attendions à ce que le Standard, qui avait absolument besoin des trois points, se lance à l'attaque. Ils ont eu la possession, mais à part une phase ou l'autre, ils n'ont pas eu d'occasion franche avant la pause."

Joseph Oosting déçu par Daam Foulon

Le Great Old est revenu des vestiaires avec un meilleur visage, mais est resté incapable de créer le danger. Le Standard a ensuite dominé après son triple changement, avec le penalty manqué par Marco Ilaimaharitra et la carte rouge de Daam Foulon.

"Le penalty, d'accord, je peux le comprendre. Mais cette carte rouge, venant d'un joueur expérimenté comme lui, j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter. On peut discuter de savoir s'il fallait donner un carton, mais avec son expérience, il ne devait pas se retrouver dans cette situation avec une deuxième carte jaune si proche de la première", soufflait Joseph Oosting.

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C'est après une seconde période riche en rebondissements que le Standard est parvenu à égaliser à l'aube du temps additionnel, de l'œuvre de Tobias Mohr. "Quand on réagit comme ça à dix et qu'on marque quand même, c'est vraiment dommage de ne pas gagner. On n'a pas été brillants, mais on aurait peut-être mérité un peu plus la victoire", a conclu le T1 anversois.