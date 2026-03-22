Jérémy Taravel est privé de plusieurs joueurs pour la dernière journée de phase classique du championnat.

Dans l'entrejeu, Jérémy Taravel est ainsi privé de Nathan Saliba (suspendu) et de Enric Llansana (légèrement blessé).

Deux titulaires, donc, qui ne pourront pas encadrer Nathan De Cat. Le nouveau Diable Rouge sera donc probablement replacé un cran plus bas que ces dernières semaines (soit à son poste, en théorie, de prédilection).

Qui évoluera à ses côtés ? Taravel a mentionné plusieurs options. La plus plausible est de voir Yari Verschaeren jouer le rôle de n°8, mais ce duo pourrait bien manquer de punch. Ce serait, cela dit, un entrejeu très joueur, car en 10, Stroeykens pourrait être aligné pour un milieu 100% Neerpede.

Le reste ne devrait pas comporter de surprises : il n'y a aucune raison de précipiter le retour de Kana dans le onze vu les prestations du duo Diarra-Ilic, et Cvetkovic comme Hazard sont disponibles.

Le onze probable :

Coosemans / Augustinsson - Ilic - Diarra - Camara / De Cat - Verschaeren - Stroeykens / Hazard - Cvetkovic - Degreef