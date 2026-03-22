Suis Anderlecht - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 22/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 30

Le RSC Anderlecht reçoit le Cercle de Bruges. Il faudrait une catastrophe pour ne pas être dans le top 6, mais les Mauves veulent éviter de se faire peur.

Quels Mauves pour valider les Playoffs ? Le onze probable du RSCA
Quels Mauves pour valider les Playoffs ? Le onze probable du RSCA
Photo: © photonews

Jérémy Taravel est privé de plusieurs joueurs pour la dernière journée de phase classique du championnat.

Dans l'entrejeu, Jérémy Taravel est ainsi privé de Nathan Saliba (suspendu) et de Enric Llansana (légèrement blessé).

Deux titulaires, donc, qui ne pourront pas encadrer Nathan De Cat. Le nouveau Diable Rouge sera donc probablement replacé un cran plus bas que ces dernières semaines (soit à son poste, en théorie, de prédilection).

Qui évoluera à ses côtés ? Taravel a mentionné plusieurs options. La plus plausible est de voir Yari Verschaeren jouer le rôle de n°8, mais ce duo pourrait bien manquer de punch. Ce serait, cela dit, un entrejeu très joueur, car en 10, Stroeykens pourrait être aligné pour un milieu 100% Neerpede.

Le reste ne devrait pas comporter de surprises : il n'y a aucune raison de précipiter le retour de Kana dans le onze vu les prestations du duo Diarra-Ilic, et Cvetkovic comme Hazard sont disponibles. 

Le onze probable : 

Coosemans / Augustinsson - Ilic - Diarra - Camara / De Cat - Verschaeren - Stroeykens / Hazard - Cvetkovic - Degreef 

Prono Anderlecht - Cercle de Bruges

Anderlecht gagne
Partage
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
87.64% 7.87% 4.49%
Les plus populaires
2-0
(76x)		 2-1
(64x)		 3-1
(54x)

Comparatif Anderlecht - Cercle de Bruges

Classement

5
15

Points

44
28

Gagner

12
6

Perdre

9
13

Buts inscrits

41
36

Buts reçus

36
45

Cartes jaunes

75
59

Cartes rouges

4
4

face-à-face remportés

36
4
8
03/08 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/03 18:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
10/11 13:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-5 Anderlecht Anderlecht
28/04 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
24/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/11 13:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Anderlecht Anderlecht
12/03 19:15 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
30/07 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
15/08 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
14/02 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/01 14:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
16/12 14:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
08/02 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/08 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
12/08 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Anderlecht Anderlecht
04/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
06/11 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
06/12 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 Anderlecht Anderlecht
08/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
16/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
16/08 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Anderlecht Anderlecht
30/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
28/10 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/04 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/01 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
14/08 13:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
12/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
13/03 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 Anderlecht Anderlecht
11/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/10 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
14/12 15:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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11:20

Jérémy Taravel est privé de plusieurs joueurs pour la dernière journée de phase classique du championnat.

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 18:30 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 18:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
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