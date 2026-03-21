"Un honneur pour Neerpede" : Jérémy Taravel évoque la sélection de Nathan De Cat

Nathan De Cat est Diable Rouge. Une sélection qui remplit le RSC Anderlecht de fierté, comme l'a reconnu Jérémy Taravel.

Jérémy Taravel était naturellement très content pour son "ket" après sa première sélection avec les Diables Rouges. "Nous sommes très heureux pour Nathan. Au vu de ses dernières prestations, il mérite d'être appelé", estime le coach du RSC Anderlecht.

Cette sélection de Nathan De Cat accentue encore un peu plus un fait indéniable : Neerpede fournit de nombreux talents à l'équipe nationale. Lukaku, Tielemans, Doku, Saelemaekers, Debast, et désormais le trio Godts-Stassin-De Cat : tous sont passés par le centre de formation du RSCA.

Nathan De Cat, un Diable sans stress

"C'est une fierté pour l'académie. Ca prouve que nous avons fait du bon travail", se réjouit Taravel. "Malgré son jeune âge, Nathan a la tête sur les épaules. Oui, il était content, mais pas non plus euphorique. Ca le caractérise bien, il ne s'enflamme jamais".

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux du RSCA montre en réalité exactement la personnalité de Nathan De Cat : aucun stress. "Il prend les choses comme elles viennent. Nathan a cette maturité, et ça me surprend chaque jour en match comme à l'entraînement", concède Taravel.

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Le coach des Mauves ne pense pas nécessairement à une blessure potentielle en sélection. "N'importe quel joueur sélectionné peut se blesser, c'est comme ça. Il peut aussi se blesser s'il reste", plaisante le Français. "Nous ne voyons vraiment que le positif'.