Dix ans après les attentats de Bruxelles, la Mauves Army va rendre hommage aux victimes

Ce dimanche, ce sera un moment spécial à Bruxelles : cela fera 10 ans que des attentats faisaient 35 morts dans la capitale.

Ce dimanche, cela fera 10 ans que les attentats de Bruxelles endeuillaient la Belgique, faisant 35 victimes à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Un hommage sera donc logiquement rendu, et ce aussi à l'occasion de la 30e journée de Pro League.

À Bruxelles surtout, l'émotion sera forte. Le RSC Andelecht recevra le Cercle de Bruges, et la Mauves Army a préparé un hommage spécial.

Une demande faite aux supporters d'Anderlecht

“À cette occasion, le groupe déploiera une banderole en tribune avant le coup d’envoi du match contre le Cercle Bruges, lors d’une minute de recueillement organisée par le club”, indique la Mauves Army 2003 sur ses réseaux sociaux.

Il est demandé aux supporters d’apporter ce dimanche un drapeau belge au stade. "Et de l’agiter fièrement durant cet hommage aux victimes, à leurs familles et à leurs proches", précise le communiqué.

Les attentats de Bruxelles en 2016 sont encore à ce jour l'attaque terroriste la plus meurtrière que la Belgique ait jamais connue.



